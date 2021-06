Atlus souligne l’importance des ventes à l’étranger alors que Persona 5 Royal dépasse 1,8 million d’exemplaires

Les sociétés japonaises de jeux vidéo sont de plus en plus conscientes de l’importance des opérations mondiales, d’autant plus que les consoles domestiques traditionnelles comme la PlayStation 5 et la PlayStation 4 prospèrent en dehors du Japon. Nous sommes maintenant à un point où des éditeurs tels que Square Enix, Capcom et SEGA font un effort très délibéré pour étendre leur portée, en mettant l’accent sur des choses comme les dates de sortie mondiales et en organisant des événements numériques qui sont promus ici en Occident.

Et Atlus tient à souligner à quel point cette approche globale est essentielle. Dans le dernier rapport financier de l’entreprise, il met l’accent sur le succès des ventes à l’étranger, en particulier pour la franchise Persona. Le rapport indique que Persona 5 Royal a maintenant expédié plus de 1,8 million d’exemplaires, tandis que Persona 5 Strikers se situe à 1,3 million d’exemplaires. Avec le Persona 5 original – qui s’était vendu à plus de 3,2 millions d’unités la dernière fois que nous l’avons entendu – les voleurs fantômes ont clairement volé beaucoup de cœurs.

Espérons que cela signifie que l’inévitable Persona 6 bénéficiera d’une date de sortie mondiale, afin que nous n’ayons pas à éviter les spoilers pendant des mois. Au moins, les signes sont positifs, puisque la société mère SEGA fera un lancement mondial pour Lost Judgment plus tard cette année. Comme les temps ont changé pour le mieux !