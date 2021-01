Atlus publie Catherine et plusieurs bandes originales de jeux Persona sur Spotify

Atlus a annoncé la sortie de plusieurs bandes sonores de jeux sur Spotify. Les joueurs ont désormais la possibilité d’écouter leurs chansons préférées via la plate-forme de diffusion de musique numérique.

Jusqu’à présent, Atlus a publié des bandes sonores pour plusieurs Personnage jeux plus Catherine et Catherine: corps entier. Malheureusement, la bande originale de Persona 5 Royal n’est pas encore disponible, mais la bande originale du jeu est maintenant disponible. Certaines régions peuvent être limitées à l’écoute de certaines ou de toutes les bandes sonores.

Au total, il y a plus de 700 titres à écouter Persona 2-5, Persona Music Fès 2013, Persona Q, Persona Q2, et le Persona Super Live en 2015.

Catherine les fans peuvent profiter de plus de soixante titres du jeu. Atlus fait à la fois la bande originale et Tout le corps OST disponible en streaming maintenant. Alors que la plupart partagent essentiellement les mêmes chansons, le Tout le corps OST comprend encore plus de contenu musical de la dernière version du jeu.

🎶 Bébé, bébé, bébé! 🎶 Les bandes sonores de la série Persona, Catherine et Etrian Odyssey sont maintenant disponibles sur Spotify! Écoutez maintenant: https://t.co/sSky6Es6wj pic.twitter.com/h93wxI6qDw – ATLUS West officiel (@Atlus_West) 5 janvier 2021

Catherine est un jeu de puzzle initialement lancé sur PlayStation 3 en 2011. Le jeu met en vedette Vincent, un homme qui commence à faire des cauchemars après s’être impliqué avec une mystérieuse femme nommée Catherine. Pendant la journée, le jeu devient un RPG où Vincent discute avec ses amis et sa petite amie, Katherine. La nuit, pendant les cauchemars, Vincent doit survivre à des énigmes difficiles.

Catherine: corps entier est une version étendue du jeu initial développé par Studio Zero et lancé en 2020. Le jeu contient plus de cinématiques, une difficulté plus facile et un nouveau personnage nommé Rin. Catherine: corps entier comprend également le DLC de Persona 5 protagoniste, Joker.

le Personnage series est une série RPG de longue date. Les élèves du secondaire sont mis dans diverses situations surnaturelles où ils peuvent invoquer «Persona» au combat. Les personnages principaux sont silencieux mais peuvent romancer leurs amis ou nouer des relations pour des liens sociaux importants lors de batailles ultérieures.

La série elle-même est un spin-off de la Megami Tensei franchise mais est devenue très populaire par elle-même. Depuis son lancement initial, le jeu a inspiré des adaptations d’anime, des adaptations de manga, des pièces de théâtre, des performances musicales, des jeux de combat de danse, et plus encore.

De nombreuses bandes sonores étaient auparavant publiées sur des CD audio, mais ont ensuite été publiées sur vinyle et maintenant via des plates-formes de streaming.

Les bandes sonores pour Catherine plus plusieurs Personnage les jeux sont désormais disponibles sur Spotify.