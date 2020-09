Atelier Ryza 2: Légendes perdues et la fée secrète

Cela fait 3 ans depuis le dernier épisode, et Ryza et ses amis ont une nouvelle aventure en vue.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy est la dernière entrée de la série Atelier et une suite directe du titre à succès Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout. Ryza revient en tête, marquant l’histoire en tant que premier personnage de la série à jouer dans deux titres successifs. Rejoignez Ryza et ses amis dans une nouvelle aventure passionnante.

Plateformes: Nintendo Switch PC PlayStation 4

Date de sortie: 2021

Genre: JRPG

Développeur: Gust

Éditeur: Koei Tecmo

Format: physique, numérique

Langue anglaise

Multijoueur: non

Score de la communauté:

0 (0 avis)

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂