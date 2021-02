Asus ROG Phone 5 listé sur MIIT et TENAA avec écran 6,78 pouces, triple caméra arrière et plus

Le prochain ROG Phone 5 d’Asus a été répertorié par deux principaux sites de certification chinois sur MIIT et TENAA. La Liste des Asus ROG Phone 5 Tenaa montre l’appareil avec le numéro de modèle ASUS_I005DA. La liste révèle également quelques spécifications du ROG Phone 5, notamment un écran de 6,78 pouces, une configuration de triple caméra arrière à l’arrière de la marque Asus ROG.

Notamment, l’Asus ROG Phone 5 a également été repéré précédemment sur le site de certification Geekbench et 3C. On s’attend à ce que le prochain téléphone de jeu d’Asus soit alimenté par le SoC Snapdragon 888 récemment annoncé de Qualcomm, associé à un minimum de 8 Go de RAM. Le téléphone devrait également comporter une caméra arrière 64MP selon sa liste 3C.

D’autre part, la liste MIIT révèle que le ROG Phone 5 sera livré avec un écran de 6,78 pouces et une prise en charge de la double carte SIM. La liste révèle également que le téléphone fonctionnera sur le dernier Android 11 prêt à l’emploi.

La liste MIIT révèle en outre que l’Asus ROG Phone 5 emballera une batterie de 6000 mAh (deux batteries de 3000 mAh). Comme nous pouvons le voir sur les images, l’Asus ROG Phone 5 semble avoir une configuration à triple caméra arrière avec une lampe de poche, les touches à bascule du volume et le bouton marche-arrêt à droite.