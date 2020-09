AstroSat de l’ISRO détecte la galaxie qui est l’une des premières sources de lumière UV dans l’espace

L’équipe de nouvelles de tech202 sept. 2020 18:05:04 IST

Une équipe internationale d’astronomes a détecté une lumière ultraviolette (UV) extrême provenant d’une galaxie appelée AUDFs01 qui se trouve à 9,3 milliards d’années-lumière de la Terre.

Il existe trois subdivisions de rayonnement ultraviolet: proche ultraviolet (NUV), ultraviolet moyen (MUV), ultraviolet lointain (FUV) et ultraviolet extrême (EUV).

L’équipe qui a fait cette découverte comprend des scientifiques d’Inde, de Suisse, de France, des États-Unis, du Japon et des Pays-Bas et est dirigée par Dr Kanak Saha, Professeur associé au Centre interuniversitaire d’astronomie et d’astrophysique (IUCAA), Pune.

La galaxie AUDFs01 est située dans le Hubble eXtreme Deep Field (XDF). Le XDF a été assemblé en combinant 10 ans de photographies capturées d’une tache de ciel au centre de l’original Hubble Ultra Deep Field par le télescope Hubble.

Étant donné que l’EUV ne peut être observé que depuis l’espace, l’équipe a utilisé AstroSat de l’Organisation indienne de recherche spatiale pour le détecter se déversant hors de la galaxie.

AstroSat est la première mission de l’Inde qui se concentre uniquement sur l’astronomie et est un satellite multi-longueur d’onde. À tout moment, il dispose de cinq télescopes à rayons X et ultraviolets travaillant en tandem. Il a été lancé pour la première fois en 2015 et est censé avoir une durée de vie de mission de cinq ans.

En utilisant l’une des six charges utiles à bord du satellite, l’UVIT – l’observation a montré que la galaxie AUDFs01 est le premier exemple d’une galaxie à la morphologie grumeleuse et aux fuites de rayonnement ionisant.

Dr Somak Raychaudhury, Directeur de l’IUCAA, a déclaré dans un déclaration «C’est un indice très important de la fin des âges sombres de l’Univers et de la lumière dans l’Univers. Nous devons savoir quand cela a commencé, mais il a été très difficile de trouver les premières sources de lumière.

Selon un rapport de L’empreinte, après que l’équipe ait fait cette observation, ils ont analysé les données pendant deux ans pour s’assurer qu’ils n’avaient commis aucune erreur puisque le télescope Hubble n’avait pas été en mesure de le détecter. Ils voulaient être certains que l’émission provenait bien des AUDF01.

“AstroSat / UVIT a pu réaliser cet exploit unique car le bruit de fond du détecteur UVIT est bien inférieur à celui du télescope spatial Hubble”, a déclaré Saha dans un déclaration publié par l’ISRO.

«Nous savions que ce serait une tâche ardue de convaincre la communauté internationale que l’UVIT a enregistré des émissions extrêmes d’UV de cette galaxie alors que la TVH plus puissante ne l’a pas fait», a-t-il ajouté.

Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue Astronomie de la nature.

La NASA félicite les chercheurs pour leur découverte passionnante. La science est un effort de collaboration dans le monde entier et des découvertes comme celles-ci aident l’humanité à mieux comprendre d’où nous venons, où allons-nous et sommes-nous seuls: officier des affaires publiques de la NASA, Felicia Chou à ANI https://t.co/7uK1ompJiA – ANI (@ANI) 1 septembre 2020

La NASA envoie ses félicitations

L’officier des affaires publiques de la NASA, Felicia Chou, a déclaré ANI cela dit que “la NASA félicite les chercheurs pour leur découverte passionnante” et l’agence spatiale américaine estime que cela permettra de mieux comprendre l’humanité.

Elle a déclaré: «La science est un effort de collaboration à travers le monde, et des découvertes comme celles-ci aident l’humanité à mieux comprendre d’où nous venons, où allons-nous et sommes-nous seuls».

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂