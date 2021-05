Astros aide à garder votre corps en bonne santé

Il n’est pas bon d’être tranquille. Notre corps a été fait pour être en mouvement et une vie sédentaire ne fait que nuire à notre santé – à court, moyen et long terme. Si nous ne pratiquons même pas une seule activité physique, notre organisme est susceptible de développer plusieurs problèmes, certains d’entre eux même mortels, donc garder cette machine appelée le corps humain en marche nécessite une vie loin de la paresse, de la sédentarité et du manque d’exercice.

Notre vie bien remplie, le stress, la facilité de la technologie pour des choses qui exigeaient auparavant un peu de mouvement de notre part, la violence dans les grandes villes et même les réseaux sociaux nous ont fait rester plus longtemps à l’intérieur de la maison, en faisant moins d’efforts et en laissant notre corps pratiquement dans un état de repos plus longtemps que nécessaire.

Oui, nous pouvons tomber malades si nous restons sédentaires. Parmi les maux qui peuvent nous affecter, lorsque nous adoptons un mode de vie sédentaire, nous mettons en évidence l’hypertension artérielle, le diabète, l’anxiété et l’augmentation du cholestérol. Tout cela peut entraîner des problèmes encore plus graves, tels que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et même la mort; mais, si vous commencez à pratiquer des activités physiques, votre corps ressent déjà les résultats dans les premiers jours. À long terme, vous bénéficiez de nombreux avantages, tels qu’une meilleure circulation sanguine, une réduction du risque d’hypertension et de maladies cardiovasculaires, le contrôle du poids et le diabète, le maintien des os et des muscles. Sans oublier que l’exercice physique contribue au bien-être émotionnel et constitue une aide précieuse dans le traitement de l’anxiété, du syndrome de panique et de la dépression.

Il est donc temps d’abandonner cette mauvaise habitude et de commencer à bouger votre corps, au profit d’une bonne santé et d’une vie sans problèmes graves. Mais tu ne sais pas par où commencer? Alors que diriez-vous de prendre une initiative en fonction de votre personnalité? En agissant sur la base de la connaissance de soi, vous êtes plus susceptible de passer à autre chose et moins susceptible d’abandonner. Pour cela, nous avons décidé de vous apporter un petit coup de pouce, en vous apportant des astuces pour démarrer cette tâche en fonction de votre signe.

Voyez dans cet article comment les étoiles peuvent influencer votre prise de décision, lorsqu’il s’agit de mettre le corps en mouvement.

bélier

Les Aryens sont impétueux et ne craignent presque rien. Comme ils sont pleins d’énergie, pratiquer une activité physique est un bon moyen d’équilibrer toute leur intensité. Il ne sera pas difficile de démarrer cette entreprise, car leur volonté fait que ces indigènes se plongent tête baissée dans n’importe quel but. Il vous suffit d’apprendre à gérer l’impatience, car vous voudrez voir les résultats dans le premier exercice. Tenir à l’anxiété sera un défi, mais comme l’activité physique libère également des hormones de bien-être, votre corps et votre esprit seront plus calmes dans le processus.

Taureau

Les Taureaux aiment beaucoup se rétablir, se détendre et, de préférence, faire le moins d’effort possible, donc commencer une activité physique peut être un problème, principalement parce que, s’ils n’ont pas pratiqué d’exercice auparavant, cela signifie sortir de la zone de confort – un cauchemar pour eux. Sortir de l’ornière est quelque chose qu’ils n’aiment pas beaucoup, mais la bonne chose est que ce signe est travailleur et travailleur. S’il voit le défi de quitter la sédentarité comme un objectif de travail, il s’efforcera et fera de son mieux, surtout s’il s’agit d’objectifs très réalistes.

jumeaux

La bonne chose à propos des Gémeaux est qu’il ne reste naturellement jamais immobile. Il veut toujours connaître les dernières nouvelles des académies, cette modalité qui vient d’apparaître sur la scène, donc il sera enthousiasmé par tout ce qui se passe à venir. Le seul problème avec ce signe est que, en raison de la gamme d’options – et parce qu’il veut tout faire en même temps – il se peut qu’il perd sa concentration et son intérêt, il est donc temps de commencer à fixer des objectifs réalistes et de se concentrer sur quoi il pourra se conformer. Une autre astuce est d’essayer de gérer cette abondance d’activités en en faisant une différente chaque semaine. Alors il ne s’ennuie pas.

Cancer

Les cancéreux sont connectés à tout ce qui active leur mémoire affective, donc l’activité physique doit être une somme de choses qui affectent votre émotivité de manière positive. De préférence, ils seront plus encouragés à démarrer une activité s’ils ont quelqu’un pour les accompagner. Le simple fait d’avoir quelqu’un pour vous donner de la force et vous tenir compagnie est une motivation. Maintenant, s’il ne se sent pas bien avec l’environnement, le projet pourrait se détériorer. S’il y a un détail qui ne plaît pas à ce signe, tout va mal, alors il est également idéal que tout soit à votre goût.

Lion

S’il y a un signe qui aime montrer son ventre craquelé ou son mollet tourné, ce signe est Lion. Leo aime montrer son apparence, et l’activité physique est le moyen idéal de le faire, donc commencer une activité physique est plus facile pour ce natif ; mais, comme ce natif aime être le centre d’attention, si la proposition est une activité collective, il peut l’oublier. Il ne sera pas très motivé. Pour le Lion qui commence à réfléchir à la possibilité d’une activité physique, l’idéal est quelque chose dans lequel il peut très bien se démarquer.

vierge

C’est le signe de la discipline et du travail acharné. Si le natif de la Vierge perçoit que la santé est négligée et qu’il est nécessaire de faire de l’exercice, il sera facilement motivé, car pour lui, la motivation de tout processus est le processus lui-même. La difficulté pour ce signe est de choisir le lieu ou l’activité idéale, car les Vierges sont très perfectionnistes et ont tendance à trouver un défaut, car elles sont toujours attentives aux détails.

Kg

Les Balance sont liées à ce qui est beau, donc pour elles l’activité physique est plus liée à l’aspect esthétique qu’à la santé. Par conséquent, pour que ce natif se convaincre de commencer, il lui suffit de garder à l’esprit que le résultat est un corps bien travaillé. Le seul problème avec ce signe peut être lorsqu’il s’agit de choisir l’activité ou le lieu, car l’indécision est pratiquement votre marque de fabrique. Alors patience, car cela peut prendre un certain temps, mais finalement on arrive à une conclusion.

Scorpion

Le Scorpion respire la sensualité; donc, pour être à la hauteur de cette caractéristique, il est nécessaire qu’il soit bien physiquement et émotionnellement. Ceci, en soi, est déjà une bonne raison pour encourager ce natif à commencer une activité physique, mais ce n’est peut-être pas si simple, puisque les Scorpions sont des personnes discrètes et réservées, donc cela peut être un problème de faire de l’exercice en public ou en public, lieux très fréquentés. Sans compter qu’il peut être difficile de travailler avec quelqu’un qui guide ces natifs, car ils aiment tout contrôler, alors être «guidé» par quelqu’un peut ne pas être une bonne chose pour eux.

Sagittaire

Les Sagittaires prennent tout bien, ils voient toujours le côté positif de tout, donc commencer une activité physique peut être une idée bien reçue par eux. Comme ils sont bien motivés, l’idée de s’amuser à bouger leur corps leur suffit. Le seul problème avec ce signe est qu’il peut se sentir pris au piège ou s’ennuyer, selon le type d’activité qu’il va faire. Pas d’environnements intérieurs ni d’exercices monotones. Aussi optimistes soient-ils, ce genre de chose peut mettre un peu de votre bonne volonté. Pour les Sagittaires, la liberté est le mot-clé. Si vous avez cela, tout coule.

Capricorne

Il y a un signe qui peut avoir de nombreux problèmes de santé, si vous ne faites pas d’activité physique. Les Capricornes ont du mal à se détendre et occupent toujours leur temps avec plus de travail. Pour eux, débuter une activité physique doit être couplé avec l’idée qu’ils doivent prendre soin d’eux-mêmes afin d’accomplir plus efficacement leur travail. Une autre bonne idée est d’associer le processus d’exercice à une bonne planification – avec début, milieu, fin, échéances, buts et objectifs. Avec ce type de concept en tête, ces natifs pourront se lancer dans n’importe quelle activité, même physique.

Aquarium

Les Verseaux sont assez détachés de certaines normes, donc pour eux, qui sont innovants et aiment les technologies, trouver leur propre méthode d’exercice est la proposition idéale. Les «différences» du zodiaque n’aiment pas beaucoup l’environnement de l’académie. Ils chérissent la liberté même dans le simple exercice; mais, comme il s’agit d’un signe agrégé, la pratique d’une activité physique de manière solitaire peut être un peu décourageante. L’idéal pour ce natif est donc de pratiquer des exercices collectifs.

Poisson

Les Poissons adorent pratiquer des activités physiques. Du yoga à la natation, ce signe voit l’exercice comme quelque chose de plaisant et d’amusant, donc tout pour lui doit être motivé émotionnellement. Ces natifs sont ceux qui vous poussent à faire de l’exercice avec eux, car ils croient qu’ils vous rendront plus heureux en étant vos «compagnons d’entraînement»; mais, comme ils sont un peu déconnectés, ils peuvent commencer par faire un exercice et perdre soudainement leur concentration, car ils ne voient pas les activités si sérieusement. Le plus approprié pour eux est de toujours garder les exercices attrayants, afin qu’ils maintiennent leur concentration.

Et alors? Avez-vous pu vous identifier aux caractéristiques que nous vous avons apportées? Connaissez-vous quelqu’un d’un autre signe qui a besoin d’un peu d’aide pour commencer à faire de l’exercice? Alors partagez cet article et n’oubliez pas: faire de l’activité physique va au-delà de l’esthétique. Alors, allons-nous bouger?