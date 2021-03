AstraZeneca affirme que l’essai de vaccin montre une efficacité de 76%

AstraZeneca a déclaré mercredi que les résultats d’une analyse primaire des données d’essais aux États-Unis montrent que son vaccin est efficace à 76% contre le COVID symptomatique-19 jours après que des questions ont été soulevées selon lesquelles son taux d’efficacité précédemment rapporté pourrait avoir reposé sur des « informations obsolètes ».

Lundi, la société a annoncé un taux d’efficacité de 79% après une analyse intermédiaire de l’essai de phase 3.

Dans un geste inhabituel, un institut fédéral de la santé a déclaré que des préoccupations avaient été soulevées selon lesquelles AstraZeneca aurait pu inclure des «informations obsolètes» qui fournissaient une vue incomplète.

La société a déclaré que ces résultats initiaux étaient basés sur des données avec un point limite du 17 février et a promis de publier rapidement des informations plus à jour. La société a déclaré mercredi que la dernière analyse primaire confirme que le vaccin est sûr et efficace.

En annonçant mercredi le taux d’efficacité de 76%, AstraZeneca a de nouveau déclaré que le vaccin qu’il avait développé avec l’Université d’Oxford était efficace à 100% pour prévenir les cas graves et mortels.

AstraZeneca a déclaré dans la déclaration de mercredi que le taux de 76% provient des résultats de l’analyse primaire de l’essai américain de phase 3 et est conforme à « l’analyse intermédiaire pré-spécifiée » qui a été annoncée lundi.

AstraZeneca a déclaré qu’il allait désormais demander à la Food and Drug Administration une autorisation d’utilisation d’urgence et publier ses données pour analyse par la communauté scientifique dans des publications évaluées par des pairs.

Plus de 50 pays à travers le monde ont approuvé le vaccin AstraZeneca.

L’Institut national des allergies et des maladies infectieuses a déclaré mardi matin que le Conseil de surveillance des données et de la sécurité « a exprimé sa préoccupation face au fait qu’AstraZeneca puisse avoir inclus des informations obsolètes de cet essai, ce qui pourrait avoir fourni une vue incomplète des données d’efficacité. »

Le nombre de cas symptomatiques dans le procès a changé entre les deux déclarations.

Il y a eu 190 cas symptomatiques, soit 49 cas supplémentaires issus de l’analyse intermédiaire, a annoncé mercredi la société.

Il y a 14 autres cas possibles ou probables, donc le nombre pourrait fluctuer, a-t-il déclaré.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a qualifié la situation de malheureuse et d ‘«erreur non forcée».

« Le fait est que c’est très probablement un très bon vaccin », a déclaré mardi Fauci à ABC News.

« Ce n’était pas nécessaire », a-t-il dit. « Si vous les regardez, les données sont vraiment très bonnes. Mais quand ils les ont mises dans le communiqué de presse, elles n’étaient pas tout à fait exactes. »

Alors que le taux global de prévention du COVID-19 symptomatique a été estimé par AstraZeneca à 76%, la société a signalé que pour les 65 ans et plus, le taux était de 85%.

L ‘essai de phase 3 d’ AstraZeneca comptait 32 449 participants. Il n’y a eu aucun cas de maladie grave et d’hospitalisation parmi ceux qui ont reçu le vaccin, a déclaré AstraZeneca. Il a déclaré qu’il y avait huit cas graves dans le groupe ayant reçu le placebo.

Mene Pangalos, vice-président exécutif de la société pour la recherche et le développement des produits biopharmaceutiques, a déclaré que les résultats de l’analyse primaire sont également cohérents avec l’analyse intermédiaire.

« Nous sommes impatients de déposer notre soumission réglementaire pour l’autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis et de préparer le déploiement de millions de doses à travers l’Amérique », a déclaré Pangalos dans le communiqué de la société.

La FDA prendra finalement la décision d’accorder ou non une autorisation d’utilisation d’urgence, et les responsables de la santé disent que cela ne sera fait qu’après un examen indépendant et approfondi.

Si son utilisation est autorisée, ce serait le quatrième avec le feu vert aux États-Unis.

Un vaccin développé par Pfizer et BioNTech a été le premier à avoir obtenu l’autorisation de la FDA, qui a eu lieu en décembre. Depuis lors, les vaccins de Moderna et Johnson & Johnson ont obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence.

Plus de 85 millions de personnes aux États-Unis ont reçu au moins une dose d’un vaccin COVID-19, et parmi ces personnes, plus de 46 millions ont été entièrement vaccinées, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Il y a eu plus de 30 millions de cas de COVID-19 aux États-Unis, selon un décompte de rapports de NBC News. Plus de 547 000 personnes sont décédées.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.