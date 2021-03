AstraZeneca affirme que les données d’essai américaines montrent que son vaccin COVID-19 est efficace à 79%

LONDRES – Un vaccin développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford est très efficace contre l’arrêt du COVID-19 et prévient complètement les maladies graves et l’hospitalisation dans tous les groupes d’âge, a annoncé lundi la société.

AstraZeneca a déclaré qu’il publierait désormais ses données pour analyse par la communauté scientifique dans la littérature d’examen par les pairs, et demanderait à la Food and Drug Administration une autorisation d’utilisation d’urgence.

L’essai de phase 3, mené aux États-Unis, au Chili et au Pérou avec 32000 volontaires, a montré que le vaccin était efficace à 79% contre la maladie et à 100% efficace pour arrêter les cas graves et mortels, a déclaré la société dans un communiqué de presse.

Plus de 50 pays à travers le monde ont approuvé le vaccin AstraZeneca, développé en partenariat avec l’Université d’Oxford, dont le Royaume-Uni, qui l’a approuvé en décembre et a vacciné la moitié de sa population adulte.

Les résultats ont montré un taux d’efficacité encore plus élevé que les études menées à Oxford, a déclaré la société.

« Ces résultats sont une excellente nouvelle car ils montrent l’efficacité remarquable du vaccin dans une nouvelle population et sont cohérents avec les résultats des essais menés par Oxford », a déclaré Andrew Pollard, professeur d’infection et d’immunité pédiatriques et chercheur principal de l’Oxford. Essai universitaire.

« Nous pouvons nous attendre à un fort impact contre le COVID-19 à tous les âges et pour des personnes de tous horizons différents de nous généralisé du vaccin. »

Bien que le vaccin AstraZeneca se soit avéré à plusieurs reprises sûr et efficace dans les essais, il souffre d’un problème de réputation. Près d’une douzaine de pays ont recommencé la semaine dernière à administrer le vaccin après une pause en raison des craintes d’effets secondaires graves tels que des caillots sanguins.

L’Agence européenne des médicaments a déclaré la semaine dernière que le vaccin était sûr, et maintenant AstraZeneca a déclaré qu’il n’avait trouvé « aucun risque accru de thrombose » parmi les 21 583 participants à l’essai recevant au moins une dose.

Certains pays européens, dont l’Allemagne et la France, avaient initialement approuvé le vaccin mais recommandaient de ne pas le recevoir de personnes âgées avant de le mettre à la disposition des plus de 65 ans.

AstraZeneca a déclaré lundi que son efficacité chez les personnes âgées de 65 ans et plus était de 80%.

Pendant ce temps, les États-Unis ont régulièrement constitué un stock de quelque 7 millions de vaccins – dont certains sont envoyés par l’administration du président Joe Biden au Canada et au Mexique.

Les États-Unis ont signé un accord pour recevoir 300 millions de doses du vaccin, après son approbation.

Cette histoire a été publiée à l’origine sur NBCNews.com.