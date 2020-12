Astra lancera sa 1ère mission satellite début 2021

Astra avance à toute vitesse après avoir remporté son premier vol spatial cette semaine.

La startup Bay Area en deux étapes La fusée 3.2 est montée en flèche lors d’un vol d’essai d’Alaska mardi (15 décembre), franchissant une série d’étapes importantes et atteignant son altitude cible de 380 kilomètres (236 miles), ont écrit des représentants d’Astra dans un article de blog jeudi (17 décembre).

L’étage supérieur du Rocket 3.2 de 38 pieds de haut (12 mètres) a atteint une vitesse maximale de 16106 mph (25920 km / h) pendant la mission de test, juste en dessous des 17,180 mph (27649 km / h) nécessaires pour se glisser dans orbite autour de la Terre. Mais l’étage supérieur était à court de carburant, donc quelques ajustements devraient suffire pour permettre à son successeur d’atteindre la vitesse orbitale, ont déclaré les représentants d’Astra.

Vidéo: Regardez le lancement du Rocket 3.2 d’Astra sur son premier vol réussi

Ce successeur volera bientôt et, contrairement à Rocket 3.2, il transportera un satellite pour un client.

«Nos données montrent que tout le matériel et les logiciels de la fusée ont fonctionné exceptionnellement bien, et que seul un petit ajustement du rapport de mélange de carburant et de comburant s’interpose entre nous et notre première livraison de charge utile client en quelques mois», cofondateurs d’Astra, Chris Kemp et Adam London écrit dans le billet de blog jeudi .

«Plus important encore, cela signifie qu’Astra peut immédiatement commencer à livrer à nos clients», ont ajouté Kemp, PDG de la société, et London, son directeur de la technologie. «À ce jour, nous avons signé plus de deux douzaines de lancements, représentant plus de 100 vaisseaux spatiaux. Nous exécutons immédiatement notre plan pour accélérer la production de fusées et les opérations de lancement.

La NASA fait partie de ces clients: l’agence a récemment accordé à Astra 3,9 millions de dollars pour lancer de petits satellites en orbite.

Astra développe une gamme de fusées flexibles et bon marché conçues pour permettre aux petits satellites de se déplacer dans l’espace – un marché actuellement dominé par une autre société californienne, Laboratoire de fusée . (Les petits vaisseaux spatiaux attelent également généralement des fusées plus grosses telles que celles de SpaceX. Faucon 9 , mais ces missions de «covoiturage» ne fournissent généralement pas de livraisons de précision pour leurs charges utiles secondaires.)

Le vol de mardi était le deuxième lancement d’essai orbital d’Astra. Le premier, survenu en septembre dernier, terminé environ 30 secondes après le décollage ; L’Astra’s Rocket 3.1 a rencontré des problèmes de guidage et les membres de l’équipe de mission ont interrompu le vol pour des raisons de sécurité.

Astra a retracé ce problème à un problème logiciel apparent dans le système de guidage et de navigation de Rocket 3.1, a fait quelques ajustements et est revenu sur le pad. Rocket 3.2 a été lancé trois mois seulement après le crash de son prédécesseur sur Terre, de sorte que le projet d’Astra de lancer son premier satellite dans quelques mois ne semble pas trop optimiste.

Cet objectif est également conforme au calendrier d’Astra pour les missions opérationnelles. Le site Web de l’entreprise offre actuellement des services de lancement à partir de 2021 et 2022.