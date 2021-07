Aston Martin Valhalla fait ses débuts en production avec un groupe motopropulseur hybride rechargeable de 950 ch

20 juillet 2021 10:11:55 IST

Le concept Aston Martin Valhalla de 2019 s’est finalement transformé en une voiture de série assez éloignée du concept, mais qui serait à près de 95% près d’être finalisée. Ce que nous avons alors, c’est une supercar Aston Martin à moteur central et à tube de carbone qui se trouvera sous la Valkyrie, et poussera la puissance V8 bi-turbo hybride rechargeable d’AMG – tous les 950 ch et 1 000 Nm – pour les quatre roues via un DCT à huit vitesses développé en interne qui fait ses débuts avec le Valhalla. Tout cela se traduit par un 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et une vitesse de pointe au nord de 350 km/h.

Il est important de noter que l’Aston Martin Valhalla devrait être au prix de 580 000 € (Rs 5,1 crore environ), soit environ moins de la moitié de ce qu’Aston proposait à l’origine – et il ne sera pas vendu en quantités limitées. En fait, le Valhalla préfigure probablement les prochaines Astons électrifiées mieux que toute autre chose jusqu’à présent, Valkyrie à moteur V12 incluse. L’Aston Martin Valhalla entrera en production en 2022 et battra de quelques années la prochaine « petite » voiture de la gamme, la nouvelle génération Aston Martin Vantage prévue pour 2025.

Beaucoup de ces changements peuvent être attribués au nouveau PDG d’Aston Martin, Tobias Moers, l’ancien PDG de Mercedes-AMG, y compris le passage du V6 sur mesure qui devait être développé pour le Valhalla, à l’avion plat d’origine AMG. manivelle V8 vu autrement dans la Mercedes-AMG GT Black Series, qui, selon Aston, utilise un réglage, une gestion du moteur et des supports sur mesure pour fournir 750 ch et une ligne rouge supérieure à 7 200 tr / min! Deux moteurs électriques – un sur chaque essieu – fournissent les 200 ch supplémentaires pour le chiffre principal, et l’Aston Martin Valhalla pourra se déplacer uniquement à l’énergie électrique (étant à traction avant en mode EV uniquement) jusqu’à 13 km à des vitesses allant jusqu’à 130 km/h.

Le style du prototype Le Mans du concept a été modifié pour mieux établir des liens avec la Valkyrie d’Aston, en gagnant également beaucoup plus de détails améliorant l’aérodynamisme, dans le capot, les ailes et les flancs arrière. Avec le Valhalla, Aston vise plus de 600 kg d’appui à 241 km/h – et un temps au tour de 6 min 31 sec au Nurburgring Nordschleife, ce qui en fera la voiture de série la plus rapide du Ring. Le poids à sec cible de 1 550 kg signifie qu’il se comparera assez favorablement à ses rivaux naturels, la Ferrari SF90 et la nouvelle McLaren Artura.

