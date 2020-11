Astéroïde Ryugu: la roche spatiale virevoltante visitée par Hayabusa2

L’astéroïde 162173 Ryugu est une roche spatiale en forme de diamant visitée par le vaisseau spatial japonais Hayabusa2, qui a prélevé un échantillon de la surface de l’astéroïde pour revenir sur Terre. Ce matériel aidera les scientifiques à mieux comprendre les origines du système solaire et, éventuellement, la vie sur notre planète.

Ryugu a été découvert en 1999 par le projet Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR), un projet collaboratif basé aux États-Unis pour cataloguer et suivre les roches spatiales. L’agence spatiale japonaise, JAXA, estime l’astéroïde à environ 2 952 pieds (900 mètres) de diamètre (d’autres scientifiques ont calculé que l’astéroïde était légèrement plus petit). Ryugu est en orbite autour du soleil entre la Terre et Mars et traverse occasionnellement l’orbite de la Terre, ce qui signifie que la roche spatiale est classée comme «potentiellement dangereuse», bien que le corps ne présente aucun danger imminent pour notre monde. En planant dans l’espace, l’astéroïde tourne comme un sommet, tournant toutes les 7,6 heures, selon JAXA.

Le nom de l’astéroïde signifie «palais du dragon» en japonais et fait référence à un château sous-marin magique dans un conte populaire japonais. Dans l’histoire, un pêcheur visite le palais et revient avec une mystérieuse boîte, tout comme les échantillons mystérieux qu’Hayabusa2 rapportera sur Terre. Les caractéristiques du petit astéroïde, telles que ses cratères et ses rochers, sont toutes nommées d’après des contes de fées du monde entier.

En relation: D’étranges roches brillantes révèlent un aperçu du passé violent de l’astéroïde Ryugu

Ce que les scientifiques savent jusqu’à présent sur Ryugu

Les chercheurs peuvent avoir un aperçu de la genèse de notre système solaire en étudiant des astéroïdes comme Ryugu, car ces roches spatiales sont essentiellement de gros morceaux de débris restants de la formation du système solaire. Ryugu est classé comme un astéroïde carboné ou de type C, ce qui signifie qu’il contient beaucoup de carbone et d’eau. Des recherches antérieures suggèrent que les astéroïdes de type C sont des reliques du système solaire primitif qui contiennent le matériel primordial de la nébuleuse qui a donné naissance au soleil et à ses planètes.

Les scientifiques planétaires pensent que Ryugu s’est détaché d’un corps plus grand il y a très longtemps. Le matériau pulvérisé s’est ensuite réuni sous l’influence de la gravité pour former ce que l’on appelle parfois un «tas de gravats». Les roches de Ryugu sont étonnamment poreuses, ce qui indique que les astéroïdes de type C pourraient s’être formés à partir de poussière ou de cailloux duveteux qui sifflaient dans le système solaire primitif.

En relation: L’astéroïde rocheux Ryugu a obtenu ses décombres d’un parent poreux, selon une étude

Bien que les roches individuelles de Ryugu aient probablement 4,6 milliards d’années ou plus, la date exacte à laquelle ces roches se sont réunies pour former l’astéroïde est encore inconnue. Certaines données indiquent que la surface de l’astéroïde est âgée d’environ 8,9 millions d’années, tandis que d’autres informations indiquent qu’elle pourrait remonter à environ 158 millions d’années. Une fois que les échantillons collectés par Hayabusa2 arriveront dans les laboratoires terrestres, les scientifiques pourront les dater avec une plus grande précision.

Ryugu est l’un des corps célestes les plus sombres du système solaire. Il est également étonnamment sec, ce qui est une découverte étrange étant donné que son corps parent aurait dû être riche en glace d’eau. Cela suggère que la roche spatiale aurait pu voler beaucoup plus près du soleil à un moment donné dans le passé, chauffant sa surface et la séchant.

En relation: La rencontre de l’astéroïde Ryugu de la sonde japonaise fait allusion à l’histoire dynamique des roches spatiales

Il est possible que Ryugu partage le même corps parent qu’un autre astéroïde bien étudié, le 1010955 Bennu qui a été visité par la mission OSIRIS-REx de la NASA. Les deux corps spatiaux sont probablement riches en molécules organiques – les éléments constitutifs contenant du carbone des créatures vivantes. Les membres des deux missions ont l’intention de partager leurs échantillons une fois sur Terre pour en savoir plus sur les similitudes et les différences entre les deux astéroïdes.

Visite de Hayabusa2 à Ryugu

La JAXA a sélectionné la mission Hayabusa2 pour financement en 2006, et le vaisseau spatial a été lancé en décembre 2014. La sonde est arrivée à Ryugu à l’été 2018 et a passé 16 mois en orbite autour de l’astéroïde.

En plus de photographier et d’analyser l’astéroïde avec ses instruments, Hayabusa2 a mené de nombreuses activités pendant son séjour autour de Ryugu. Par exemple, le vaisseau spatial a tiré un petit boulet de canon en cuivre dans la surface de la roche spatiale, créant un cratère que les scientifiques pourraient utiliser pour étudier sa composition et sa composition.

En relation: Pow! Le japonais Hayabusa2 bombarde l’astéroïde Ryugu pour créer un cratère

Le vaisseau spatial a également largué deux petits robots sauteurs, les premiers rovers mobiles à atterrir sur un astéroïde, appelé MINERVA-II1A et MINERVA-II1B. Les robots ont survécu à leur chute et ont étudié le corps pendant des mois. Il a également largué une autre trémie appelée MASCOT, construite par la société aérospatiale allemande DLR. MASCOT avait une durée de vie plus courte, ne durant que 17 heures sur la surface de Ryugu avant que sa batterie ne s’épuise. Une troisième trémie japonaise, appelée MINERVA-II2, a échoué avant le déploiement.

Hayabusa2 a touché la surface de Ryugu à plusieurs reprises comme pratique pour sa récupération d’échantillons, puis a finalement attrapé sa précieuse carrière en février 2019. Après avoir étudié l’astéroïde pendant un moment plus longtemps depuis l’orbite, Hayabusa2 a commencé son voyage de retour en novembre 2019. Ses échantillons devraient atterrir sur Terre en décembre 2020.

Ressources additionnelles: