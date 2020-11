"Assassin’s Creed Valhalla": Ubisoft livre des succès sur PC

Les joueurs sur PC qui ont lancé « Assassin’s Creed Valhalla » d’Ubisoft se demandaient pourquoi l’aventure du monde ouvert nordique n’avait pas de succès? Le fabricant offre maintenant les récompenses numériques.

Dans le forum officiel d’Ubisoft, il a été lu pour la première fois qu’il n’y aurait pas de succès autonome pour « Assassin’s Creed Valhalla » sur le PC. Cependant, ce n’était pas correct, comme l’explique le fabricant. Ubisoft souhaite soumettre les réalisations le plus rapidement possible.

Confusion chez Ubisoft Connect

Ubisoft a récemment combiné ses services Uplay et Ubisoft Club sous le nouveau nom d’Ubisoft Connect, et le service d’abonnement payant Uplay + est devenu Ubisoft +. Et au cours de cela, il ne devrait plus y avoir de succès Ubisoft dans les futurs jeux, a-t-on lu dans le forum – à commencer par « Assassin’s Creed Valhalla ». La réaction des fans: manque de compréhension et colère.

Maintenant, les spécialistes du monde ouvert reviennent en arrière et parlent d’informations « inexactes ». Ils veulent ramener les réalisations le plus tôt possible. Ma supposition: Ubisoft cède la place à l’indignation des joueurs et est obligé de s’en tenir à une fonctionnalité que l’éditeur considère comme superflue. Mais comme c’est le cas pour les joueurs: nous ne voulons pas non plus de récompenses virtuelles fantaisistes, mais totalement inutiles.

Un grand succès! Peut-être

Les studios retiennent traditionnellement les ventes – du moins jusqu’à ce qu’elles soient suffisamment élevées pour se montrer. Nous ne savons donc pas exactement combien de fois Assassin’s Creed Valhalla s’est vendu jusqu’à présent. Cependant, il y a une indication: en Angleterre, la version magasin physique du jeu s’est vendue plus souvent que « Call of Duty: Black Ops Cold War », ce qui signifie que le tireur d’acitivision se voit refuser la première place des charts – pour la première fois en 13 ans.

Ni les jeux ni les chiffres de vente ne peuvent être comparés à 100% (après tout, « Assassin’s Creed Valhalla » est sorti trois jours plus tôt que « CoD », le 10 novembre), mais le message est un bon indicateur – apparemment le nouveau est aussi « Assassin’s Creed » un énorme succès.