Assassin’s Creed Valhalla: premières impressions: un vaste potentiel gâché par des problèmes de performances

Pour un jeu avancé (bien que d’une semaine seulement), Assassin’s Creed Valhalla – le 12e volet majeur de la série Ubisoft qui a débuté en 2007 – aurait sûrement pu passer plus de temps dans les studios.

Le RPG d’action-aventure ouvert suit deux titres acclamés par la critique de la série – Origines (2017) et Odyssée (2018) – et vise à développer davantage le paysage changeant de la franchise. Cela, combiné à l’histoire se déroulant dans le contexte de l’invasion viking de la Grande-Bretagne, le jeu présente une proposition prometteuse. Cependant, dans sa forme et sa forme actuelles, il se présente comme un gâchis agréable à son meilleur, et une expérience frustrante et décousue comme sa pire.

Avant d’aller plus loin, permettez-moi de répéter que (comme le titre le suggère), il ne s’agit pas d’un examen de l’ensemble du jeu, mais uniquement des impressions initiales des heures d’ouverture de celui-ci. Cela étant dit, si certains problèmes pourraient être résolus dans les prochains jours, il y en a d’autres plus fondamentaux qui vont à l’encontre du jeu. Mais tout n’est pas sombre et sombre. De temps en temps, le jeu offre de véritables moments de surprise et des lueurs de ce à quoi pourrait ressembler une version complète de celui-ci si tous les éléments étaient réunis de la bonne manière.

Situé à la fin des années 800 après JC, vous incarnez Eivor (le joueur peut choisir le personnage pour être un homme ou une femme, et changer à tout moment du jeu), un Viking plutôt trop prêt pour l’action qui commence par vouloir pour venger une perte personnelle. La séquence d’ouverture débute en affichant de superbes graphismes et un décor intérieur, mais les problèmes de performances sont immédiatement perceptibles. Bien que vous ne puissiez guère faire plus que marcher en ligne droite dans la séquence particulière, le jeu continue de se figer pendant qu’il se charge en arrière-plan, et on commence à se demander si cela n’a pas été conçu en pensant à la prochaine génération de consoles.

Au-delà de ladite séquence d’ouverture, les graphismes (un peu dans l’expectative) chutent considérablement et vous êtes présenté à l’un des aspects les plus choquants du gameplay – la texture étendue apparaît, sans parler des écrans de chargement vierges qui apparaissent apparemment au hasard même lorsque vous essayez simplement d’interagir avec des PNJ dans le monde ouvert. Vous prévoyez de monter rapidement à cheval? Eh bien, préparez-vous mieux au gel du cadre et au chargement en plein vol.

Cela n’aide pas que ledit protagoniste du jeu soit l’un des personnages les plus fades que j’ai rencontrés dans un récent jeu AAA, et l’histoire principale jusqu’à présent (oui, jusque là et sans rien dévoiler ici) semblent avoir été assemblées à l’aide d’un générateur de clichés générique. Il n’y a pas de profondeur à dire et à noter pour vous investir ou vous accrocher. La seule chose qui m’a permis de continuer était l’espoir que les choses pourraient changer à un moment donné (ce qui pourrait aussi bien aller de l’avant). Une autre chose qui vous décourage est le doublage, en particulier celui du protagoniste. Non, je ne suggère pas ou je ne m’attends pas à ce que chaque personnage dans un décor nordique ressemble à Christopher Judge, mais parfois, j’ai l’impression que le doubleur n’était même pas au courant du cadre du jeu ou des différents scénarios en cours. Un autre problème récurrent est de savoir comment l’audio coupe au milieu d’une phrase pendant que quelqu’un parle. Un désordre complet.

Quant à ce que vous pouvez faire dans le jeu, il y en a beaucoup. Bien que la personnalisation des personnages, la mise à niveau des armes et des compétences soient des affaires assez classiques, vous pouvez vous engager dans des colonies de raid sur la carte – une torsion sur votre travail habituel de smash and grab. Vous pouvez explorer la carte via votre corbeau, voler à travers la terre ferme, espionner les territoires ennemis et rechercher des trésors. Vous pouvez également entreprendre des aventures (aka quêtes secondaires) en cours de route. J’ai essayé de faire un couple, mais par chance, ils se sont avérés aussi intéressants et imprévisibles que de regarder l’herbe pousser (mais il y en a beaucoup plus à venir, alors hé).

Le jeu furtif et le parkour, les deux incontournables de la franchise, restent peut-être les éléments les plus amusants du jeu. Le combat ouvert, à la fois au corps à corps et à distance, est également satisfaisant, le jeu offrant aux joueurs un certain nombre de choix sur la façon de manier et d’utiliser plusieurs armes. Les choses deviennent un peu floues lorsque vous affrontez un certain nombre d’ennemis, ainsi que lorsque vous faites des raids avec votre clan. Vous voyez, votre clan est pratiquement inutile. Ils s’engagent à peine dans le combat et parfois même passeront devant des ennemis de papeterie pour que vous puissiez prendre soin de chacun d’eux. Mais dans l’ensemble, une fois que vous maîtrisez les choses, il y a suffisamment de variété pour vous occuper.

Comme je l’ai mentionné au début, le jeu vous présente également des moments d’inspiration. Que ce soit la glace qui cède sous vos pieds, ou des ennemis qui vous lancent de la boue au milieu du combat, ou un animal sans méfiance qui vous attaque (même si j’ai été poursuivi par un ours sur la carte pendant environ 15 minutes, ce qui a de nouveau indiqué un produit non poli. ). Vous pouvez également participer à des activités comme la chasse ou un jeu à boire, ou mon préféré, voler. Le paysage lui-même peut vous faire arrêter sur vos traces, mais hélas, la bugginess omniprésente de tout cela détruit beaucoup ce qui a du potentiel.

Les jeux Assassin’s Creed en monde ouvert sont notoirement longs, donc j’écris à peine celui-ci. Bien que ce dont le jeu ait désespérément besoin pour le moment, ce soit des correctifs et des mises à niveau de performances importantes. Valhalla a sans aucun doute du flair, mais dans son état actuel, il est difficile de recommander à quelqu’un de passer des dizaines d’heures avec lui. Avec un nombre impie de sorties de jeux majeures alignées, Ubisoft doit faire bouger les choses pronto, ou risquer de perdre la réputation durement combattue de la franchise ces dernières années.

Jeu en cours de révision sur PlayStation 4 Pro. Vérifiez le code fourni par l’éditeur.

