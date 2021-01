Assassin’s Creed Valhalla: Funko montre deux personnages pop d’Eivor

Au « Funko Fair », la société Funko annonce actuellement de nouvelles figures de la pop pendant dix jours. Y compris certains basés sur le RPG d’action d’Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla basé.

Deux figures ont été présentées, qui représentent le prédateur des œufs mâles. Une figure porte une hache, les deux autres dans ses mains. La variante à deux axes est une figure exclusive à Gamestop.

Il est fort possible que d’autres personnages suivent le jeu, dont la femelle Eivor.

Assassin’s Creed Valhalla héros avec une grosse tête

Funko fabrique des jouets depuis 1988 et est entré sur le marché avec des figurines à tête ronde. À partir de 2011, les chiffres pop ont été ajoutés à la gamme. Ce sont des personnages connus de jeux ou de films et de séries, mais ils sont conservés dans le style Chibi. Cela signifie que les têtes sont assez grandes par rapport au corps et que les visages ont également de grands yeux.

Funko fabrique ces figurines, par exemple, sous des licences de Game of Thrones, Disney, Marvel, Star Wars ou Harry Potter. Et maintenant aussi pour « Assassin’s Creed Valhalla » d’Ubisoft. Jusqu’à présent, ceux-ci ne sont disponibles qu’en pré-commandes. La sortie aura lieu ce printemps.