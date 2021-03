Assassin’s Creed Valhalla: événement Eastre suspendu via le correctif, les quêtes ne peuvent plus être terminées

Assassin’s Creed Valhalla je viens de le faire il y a quelques jours Festival d’Eastre a commencé comme un nouvel événement en jeu pour commencer la nouvelle saison en Plan de lancement post pour initier et célébrer Pâques avec vous. C’est à cela que sert le règlement Hræfnathorp solennellement décoré et ajouté des activités annexes et de nouvelles mini quêtes. Un correctif d’Ubisoft a à nouveau limité les célébrations, car trop de joueurs ont signalé des plantages et des erreurs de jeu.

Assassin’s Creed Valhalla: événement Eastre trop bogué

Habituellement, l’état de l’AC Valhalla doit être associé au Mise à jour 1.2.0 être améliorée plutôt qu’aggravée. En combinaison avec l’Eastre-Fest, cependant, tout est allé à l’envers, car depuis le début de l’événement, de plus en plus de joueurs ont signalé des problèmes et des plantages.

Comment Ubisoft a-t-il réagi maintenant? Les développeurs en ont un le week-end correctif côté serveur publié, y compris le Décorations de règlement dans Hræfnathorp une façon. C’est pourquoi certaines des quêtes de Pâques peuvent aimer Ça devrait être festif actuellement n’est plus terminé.

Pour Norvid, vous devez décorer la colonie aux points d’embellissement. Cependant, ce n’est actuellement pas possible. © Ubisoft

Que se passe-t-il maintenant Avec le correctif, les bugs massifs et les nombreux plantages dans « Assassin’s Creed Valhalla » devraient être corrigés pour le moment jusqu’à ce qu’Ubisoft en ait un dernier. patch de fixation publié. Ensuite, le contenu devrait être ajouté à nouveau et l’événement Eastre, y compris les quêtes, devrait pouvoir se poursuivre. Les développeurs travaillent déjà sur le correctif pour assurer une version anticipée.

Nous déployons un correctif côté serveur pour faire face à une augmentation des plantages près de Ravensthorpe. Les décorations de règlement seront temporairement supprimées et les quêtes du Festival d’Ostara impliquant des décorations ne pourront pas être complétées. Merci de votre patience car notre équipe publie bientôt un correctif permanent! pic.twitter.com/gYG7O8dvF3 – Assassin’s Creed (@assassinscreed) 20 mars 2021

Pâques à AC Valhalla: contenu gratuit

L’événement Eastre buggé n’est pas le premier problème qui se pose dans Assassin’s Creed Valhalla. C’est pourquoi Ubisoft a récemment publié un petit cadeau pour la communauté des patients sous la forme d’un faisceaux libres épais, en faisant 17 articles gratuits comment 300 opales et le Armure de Altaïr sont inclus. Vous pouvez trouver toutes les informations à ce sujet ici.