Assassin’s Creed Valhalla Discovery Tour arrive en mise à jour gratuite en octobre

Tout comme ses prédécesseurs en monde ouvert, Assassin’s Creed Valhalla bénéficie d’un mode Discovery Tour éducatif. Officiellement intitulé ‘Discovery Tour: Viking Age’, le mode sera ajouté en tant que mise à jour gratuite le 19 octobre.

Pour ceux qui ne sont pas au courant, les circuits de découverte dans Assassin’s Creed Origins et Assassin’s Creed Odyssey vous permettent de parcourir toute la carte à votre guise, sans avoir à vous soucier du combat ou de quoi que ce soit d’autre. Vous pourriez visiter divers points de repère pendant qu’un narrateur vous parlait de leur histoire. Un excellent moyen d’en savoir plus sur les paramètres et la période de chaque jeu, et nous sommes sûrs que Valhalla offrira une expérience similaire.

Le communiqué de presse d’Ubisoft se lit comme suit : « Pour ce nouvel opus de la série, l’équipe de développement d’Ubisoft Montréal a changé la formule pour rendre l’expérience encore plus amusante et informative. Discovery Tour : Viking Age met la narration et la narration au cœur de la expérience ; les joueurs se mettront dans la peau de personnages vikings et anglo-saxons de l’époque et vivront leurs grandes et petites histoires. Au cours de leur aventure mémorable, ils interagiront avec le monde et ses habitants tout en découvrant de nombreux détails et anecdotes sur l’époque . »

Ce sera également la première fois qu’une visite découverte sera disponible à l’achat séparément. En 2022, Ubisoft lance Discovery Tour: Viking Age en tant que produit autonome sur consoles. Aucune date de lancement ou prix défini n’a été donné, mais ce sera 19,99 € sur PC, vous pouvez donc probablement vous attendre à une étiquette similaire sur PlayStation.

