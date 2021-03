Assassin’s Creed: l’auteur de l’histoire a quitté Ubisoft

Darby McDevitt a annoncé sur Twitter qu’il avait quitté Ubisoft. Il y a travaillé pendant dix ans et était principalement pour les histoires des derniers jeux de la série « Assassin’s Creed » responsable, y compris l’action RPG Assassin’s Creed Valhalla.

Darby McDevitt dit au revoir sur Twitter avec les mots:

« Aujourd’hui est mon dernier jour chez Ubisoft Montréal! Après une décennie à travailler avec des gens brillants, à créer des histoires et des personnages pour une série incroyable et à interagir avec nos merveilleux fans, j’ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure … Un merci spécial à tous les fans et créateurs de contenu, qui ont soutenu et élargi notre travail au fil des ans. Je vous remercie de votre aimable attention! Vous avez mon plus profond respect et mon admiration. Cela a été l’honneur de ma vie d’apprendre à connaître un si grand nombre d’entre vous.«