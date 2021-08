Assassin’s Creed Cross Streams avec Watch Dogs Legion sur PS5, PS4 la semaine prochaine

Watch Dogs Legion ajoutera son contenu crossover Assassin’s Creed précédemment annoncé le 24 septembre, avec un nouvel agent Darcy déployé dans les rues de Londres la semaine prochaine. Le personnage est inclus dans le Season Pass du monde ouvert et est équipé d’une lame cachée et d’une robe à capuche. Comme pour tous les personnages du sandboxer furtif d’Ubisoft, vous pourrez jouer toute la campagne en tant que nouveau venu.

La recrue DedSec sera accompagnée d’une nouvelle histoire et de nouvelles missions mondiales, comme le montre la bande-annonce intégrée ci-dessus. L’éditeur français profite également de l’occasion pour déployer le mode coopératif Watch Dogs Legion of the Dead sur PlayStation 5 et PS4, ainsi que pour ajouter de nouveaux modes de jeu, notamment les options d’invasion et d’extraction anticipées. Il n’est pas tout à fait clair si cela marque la fin de la feuille de route du contenu du titre, mais beaucoup de choses ont été ajoutées depuis le lancement.