Assassin’s Creed 2022: le prochain décor répondra-t-il aux souhaits des fans?

Assassin’s Creed Valhalla n’a que quelques mois et pourtant les fans et les initiés spéculent déjà sur le cadre de la prochaine partie. Diverses rumeurs et fuites présumées font allusion à une aventure au Japon, en Chine ou en Inde, mais Ubisoft n’a encore rien confirmé.

Le YouTuber et Insider français Jonathan parle régulièrement dans ses vidéos Assassin’s Creed et aussi sur la circulation des rumeurs. Selon lui, il sait à quoi devrait ressembler le réglage final et continue de donner de petits indices que le public peut maintenant essayer de comprendre.

Assassin’s Creed: comme au bon vieux temps?

Pour l’instant, il n’y a que des spéculations dans quelle région du monde les assassins vous emmèneront cette fois. Les indices peuvent, cependant, être interprétés de telle manière que l’on a affaire à plusieurs endroits: Le réglage doit être basé sur les événements du Troisième croisade, plus précisément entre 1191 et 1199.

© Ubisoft

En conséquence, les joueurs verraient plusieurs endroits, y compris probablement des villes comme Paris, Cologne ou Acre. Il y a aussi des preuves d’une apparition de Richard Coeur de Lion, alors roi d’Angleterre. Cela mettrait la partie suivante chronologiquement derrière l’original « Assassin’s Creed » et offrirait un nouveau protagoniste à Edmund.

La rumeur bouillonne, Ubisoft se tait

Jusqu’à présent, cependant, ces hypothèses peuvent être appréciées avec des réserves, car Ubisoft n’a commenté aucune des hypothèses. Puisque j0nathan avait raison dans ses hypothèses sur « Assassin’s Creed Valhalla » dans le passé, il y a peut-être quelque chose dans ses allusions.

Outre le décor, on suppose que le développement de la partie suivante est entre les mains d’Ubisoft Sofia et que le jeu ne devrait pas apparaître avant 2022. Il reste donc à voir ce qui s’avérera finalement vrai.