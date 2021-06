Asobi, l’équipe de développement Playroom de PlayStation Studio et Astro, s’agrandit et obtient un nouveau logo sympa

Team Asobi, le développeur basé à Tokyo derrière Astro Bot Rescue Mission et l’excellent titre de pack-in PlayStation 5 Astro’s Playroom, s’étend et passe à des projets « plus grands ». Le studio a confirmé lui-même la nouvelle sur le blog officiel PlayStation avec un article plutôt sain, détaillant les origines de l’équipe et ses espoirs pour l’avenir. L’équipe Asobi a également un tout nouveau logo, qui a l’air ravissant.

« Après la sortie d’Astro’s Playroom pour PlayStation 5, l’équipe Asobi déploie maintenant ses ailes et s’agrandit ! C’est une période très excitante pour l’équipe, et nous attendons avec impatience ce prochain chapitre. Nous voulions saisir cette chance pour vous remercier tous, fans de PlayStation, pour vos aimables paroles de soutien au fil des ans », lit-on dans le billet de blog susmentionné.

Quoi de plus. L’équipe Asobi a maintenant sa propre Twitter et les comptes Instagram, si vous souhaitez suivre le studio via les réseaux sociaux. Espérons que nous entendrons plus sur le prochain projet du développeur dans un proche avenir.

En effet, il sera intéressant de voir où cela va ensuite. Il y a certainement des raisons de croire qu’Astro Bot pourrait évoluer vers quelque chose de plus grand, mais nous devrons attendre et voir. Nous savons également que le patron de PlayStation Studios, Hermen Hulst, aime beaucoup le studio, selon une récente interview.

Que pensez-vous que l’avenir réserve à la Team Asobi ? Faites de la place pour un autre PlayStation Studio dans la section commentaires ci-dessous.