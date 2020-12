Asian Doll entre avec JT Of The City Girls sur Megan Thee Stallion Song

Asian Doll a passé le dernier mois et demi à pleurer la mort de son ex-petit-ami King Von, qui a été abattu à Atlanta le 6 novembre. .

Tout a commencé quand Asian Doll a dit qu’elle avait été retirée de la chanson de Megan The Stallion « Do It on the Tip ». Bonnes nouvelles LP.

« J’étais censé faire cette chanson. Je ne sais pas ce qui s’est passé », a déclaré Asian Doll sur IG Live le samedi 19 décembre.

Elle a également joué la version originale de la coupe qui avait son couplet dessus.

JT était apparemment ennuyé que Asian ait évoqué la chanson et répondu sur Twitter. Mais elle n’a pas évoqué le nom d’Asian.

« Je vais bien mais je suis sur le point de commencer à attirer votre attention en cherchant des houes et je viens avec des faits », a écrit JT. «Des putes sympathiques qui commencent vraiment à me faire grincer les engrenages. Genre, si tu sais que tu es parti attirer l’attention et faire de l’agitation, pourquoi en parler? « Si vous vous faufilez dans les coulisses, venez devant pour que je puisse voir comment vous allez vraiment », a tweeté Asian Doll en réponse.

JT a répondu après cela.

«Procurez-vous une houe record. Buoy a eu la bonne», écrit-elle. « Comme [Asian Doll] Laisser aller. Vous êtes sur Internet chaque semaine à la recherche de drames à publier sur les blogs. Vous étiez salé depuis un moment maintenant !!! … City Girls est venu et a mis toutes les poupées au repos. Parlons-en. 2016 big moon boots portant des houes non pertinentes mieux vaut trouver un jouet … Il semble ne pas vous mener nulle part mais tomber de chaque label. Tu dois te laisser tomber sur la tête pour penser que tu peux baiser avec moi. Fumée, la salope de construction de fourmis permet d’en parler. «

Puis Asian a répondu.

« Salope tu te bats littéralement avec toi-même @ThegirlJT que tu utilise pour chanter toute ma chanson JT depuis 2016 », a rétorqué Asian sur Twitter. « Idk pourquoi vous êtes si folle et à la mode que nous pouvons nous rencontrer N’IMPORTE O ET VRAIMENT COMBATTRE Je suis prêt QUAND VOUS ÊTES. »

