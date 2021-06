Asha dans Monster World pour PS4

Il est temps de revivre une aventure à la recherche des esprits pour sauver le monde dans Wonder Boy : Asha in Monster World review sur PS4.

Revenons à une époque plus simple, dans les années 90, une bonne décennie sans doute. C’est en 1994 qu’apparaît Monster World IV, le titre qui tient aujourd’hui la vedette dans ce texte. Et certains d’entre vous peuvent demander « pourquoi ? » La vérité est que sûrement pas, puisque vous l’aurez lu ci-dessus de «Avis sur Wonder Boy : Asha dans Monster World sur PS4 ″, non ? Eh bien, qu’il y a un remake et nous l’avons foiré pour vous.

Un Pepelogoo, s’il vous plaît

Les esprits ont disparu. Un mal autrefois piégé refait surface pour plonger le monde dans les ténèbres et une seule personne peut sauver ces protecteurs de la captivité et vaincre l’ennemi. Et ce quelqu’un, c’est Asha, une fille qui part pour devenir guerrière, laissant ses parents dans son village natal. Bien que la vérité soit qu’elle n’est pas seule, puisque le Pepelogoo que nous obtiendrons est égal ou plus important.

Hors masques, ici la star est notre petit animal bleu adoré. Sans lui, il sera impossible de surmonter les différentes phases que le jeu nous réserve, allant des volcans aux égouts. La vérité est qu’il y a beaucoup de variété entre eux, mais pas tellement dans le même domaine, quelque chose que nous remarquerons dans les éléments de la scène, recyclés sur différents écrans.

Bien sûr, le changement de look d’Asha en montre beaucoup. Ce n’est pas en vain qu’on parle d’un remake, pas d’un remaster. De cette façon, tous les designs ont été mis à jour vers une version plus chibi, de grosses têtes mais avec du charme. Ce lifting ne lui va pas mal, mais certaines choses, comme les animations, auraient pu être plus raffinées.

Il est vrai que certains gestes de notre protagoniste sont très marquants, comme tenir le poids de Pepelogoo ou le serrer dans ses bras. Cependant, cela montre que cet aspect aurait pu être travaillé un peu plus. Je ne parle pas d’interpréter le jeu original à sa valeur nominale, ce qui est fait, mais d’ajouter plus de variété.

En revanche, si l’on se concentre sur la partie acoustique, c’est toute la bande son qui a été réinterprétée. Tout à fait exact, je dois dire. S’il est vrai que la base principale de Wonder Boy : Asha dans Monster World prévaut presque tout le temps, il y a suffisamment de variété pour ne pas s’ennuyer. De plus, la rénovation est perceptible, et pour le mieux.

Des vies se gagnent en sautant

Il faut voir, nous sommes passés d’un résumé de l’histoire à définir l’aspect audiovisuel du jeu. J’ai trahi mon essence à l’analyse. Eh bien, petits poils à la mer parce que maintenant c’est la jouabilité. Et nous pouvons en parler longuement dans cette critique de Wonder Boy: Asha in Monster World.

Nous sommes face à un titre de plateforme dans lequel combats et énigmes vont de pair. En se concentrant d’abord sur les sauts, les scénarios sont bien construits lorsqu’il s’agit de nous montrer un jeu qui, bien que pas compliqué, comporte certaines parties de plateforme quelque peu exigeantes. Surtout quand nous ajoutons de plus en plus de facteurs à cette prémisse.

Dans ce contexte, notre bien-aimé Pepelogoo a un rôle fondamental. Grâce à notre sympathique compagnon, nous acquerrons différentes compétences athlétiques pour surmonter les obstacles. Bien que le double saut soit le plus fondamental, dans chaque scénario notre petit ami sera crucial d’une manière ou d’une autre. Bon moyen d’ajouter un facteur externe à votre utilitaire d’ailleurs.

Mais sa fonction ne s’arrête pas là. Les énigmes sont très axées sur la façon dont nous utilisons Pepelogoo, soit pour éviter le feu (ils adorent ça) soit pour nous sauver de l’eau. J’ai dit, sans lui, nous n’irions nulle part.

Les combats dans ce jeu sont assez simples. Nous n’avons pas plusieurs mouvements ou quoi que ce soit, juste un bouton pour attaquer, un autre pour faire le spécial, et des combinaisons avec les mouvements d’Asha pour le défilement. Facile à contrôler, simple à utiliser. Et les combats n’ont pas beaucoup de chicha, y compris les patrons. Même en allant comme un poulet sans tête, nous pouvons les vaincre.

Vous avez peut-être déjà vérifié que la difficulté n’est pas l’un de ses points marquants. Le jeu ne va pas vous foutre la vie ou quoi que ce soit du genre, il propose une aventure simple, mais ça marche. Ne croyez pas que la durée de ce titre soit longue. En sept heures environ, vous pouvez le terminer parfaitement si vous restez calme.

Cependant, je n’ai pas mentionné quelque chose de très intéressant. Et est-ce que la version physique du jeu comprend également le titre original. Si vous n’êtes pas convaincu par la finition graphique ou autre, vous pouvez toujours opter pour le jeu classique. Hé, les choses telles qu’elles sont, c’est bien qu’ils l’aient mis.

Pepelogoo en vaut la peine

Voyons, Wonder Boy : Asha dans Monster World ne va pas vous faire exploser la tête avec sa mécanique ou son histoire. C’est un jeu de 1994, avec tout ce que cela implique, mais adapté à notre génération. S’il est vrai qu’il y a des lacunes dans certaines sections, nous sommes confrontés à une aventure de plate-forme compacte qui fait parfaitement plaisir au joueur.

Bref, on peut enfin profiter d’une aventure qui n’a pas quitté le Japon, et repensée pour s’adapter à l’époque actuelle. Une belle plate-forme, avec un compagnon encore plus adorable et qui en plus nous apporte la version originale avec le remake.