Articles et prix du skin Terminator et Sarah Connor dans Fortnite

Future War Bundle, c’est le nom du pack de tous les objets que Terminator apporte à Fortnite avec Sarah Conor.

Avec l’arrivée de Predator, ou Predator sur Fortnite, plusieurs portails ont été ouverts comme ceux vus de The Walking Dead. C’est marrant, mais avec l’arrivée de Predator j’ai pensé qu’il aurait été bon de mettre Arnold « Chuacheneguer ». Mais il est évident que pour des raisons de droits d’auteur, vous ne pouvez pas. Mais presque, on l’a presque avec l’arrivée de Sarah Connor et du Terminator à Fortnite.

Cet ensemble qui comprend deux skins, deux choix, deux sacs à dos et un geste est déjà disponible dans Fortnite: Battle Royale. Les deux skins sont très perronas, et le Terminator arrive avec le squelette métallique du T-800.

Le prix de ces sept articles est de 4400 V-Bucks, mais pour le moment, il est abaissé à 2800. Si nous voulons obtenir les peaux séparément, ils sont de 1800 dollars chacun. La pioche Hacha de Tecnoagrre pour 800 et le geste «cyberdyne salute» pour 300.

Comment obtenir Predator dans Fortnite

Si vous avez le passe de combat Fortnite, vous pouvez prendre le skin Predator. Il vous suffit d’aller à Sneaky Fiefdom et de le tuer. Vous pouvez partir avec un ou plusieurs partenaires en mode Battle Royale soit seul, en duos, en trios ou en escouades. Vous pouvez également obtenir des objets, un sac à dos et même une émote pour Predator dans Fortnite. Avant tout cela vous n’aurez à le tuer qu’une seule fois, mais une fois qu’il est mort et avec la peau, vous pouvez vous rendre à son appartement pour faire un geste.