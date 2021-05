Art Simone de Drag Race Down Under révèle que RuPaul ne savait pas qui était Bindi Irwin | 45secondes.fr rencontre

Bindi Irwin? Cela ne veut rien dire …

Drag Race Down Under La star Art Simone a révélé que RuPaul ne savait pas qui était Bindi Irwin avant sa performance au Snatch Game.

La révélation est venue après l’élimination du choc d’Art (et la sortie dramatique – plus à ce sujet dans un instant) dans le deuxième épisode de la saison inaugurale de Down Under. Mais le Course de dragsters L’épisode s’est avéré controversé pour plusieurs raisons.

Les reines ont été prises par surprise lorsque RuPaul a annoncé que les reines joueraient à Snatch Game. Le jeu de style usurpation d’identité arrive généralement beaucoup plus tard dans la saison. Cependant, les choix de personnages et de blagues par un couple de reines ne se sont pas bien déroulés chez certaines.

Anita Wigl’it a remporté l’épisode avec son impression hilarante de la reine Elizabeth II. Cependant, lorsque l’émission a été diffusée au Royaume-Uni, le radiodiffuseur national a fait certaines blagues sur le prince Andrew, apparemment dans le but d’éviter d’offenser. Cette décision est risible en soi, étant donné que le prince Andrew est largement considéré comme une honte par la plupart des Britanniques à la suite des allégations de Virginia Roberts, qui travaillait pour Jeffrey Epstein, selon lesquelles elle aurait été forcée d’avoir des relations sexuelles avec le prince à l’âge de 17 ans.

Ensuite, il y a eu le choix d’Etcetera Etcetera pour Snatch Game, Lindy Chamberlain. Pour ceux qui ne le savent pas, Chamberlain a été accusée à tort du meurtre de son propre bébé et emprisonnée pendant trois ans en 1982. [via news.com.us]. L’enfant a été arraché par un dingo dans un camping près d’Uluru, un moment où Etcetera Etcetera s’est moqué pendant l’épisode, avec une marionnette de dingo imbibée de sang.

Et puis il y a eu l’élimination du favori des fans, Art Simone, qui a révélé dans une interview avec 45secondes.fr que RuPaul ne savait pas qui était son personnage de Snatch Game.

Art a joué Bindi Irwin, qui est une personnalité de la télévision de renommée internationale, écologiste et gardien de zoo, et la fille de feu Steve Irwin. Mais il semble que Ru ne savait pas non plus qui était le chasseur de crocodiles.

« Ouais, elle n’avait aucune idée. J’avais mon tête-à-tête avec elle et j’ai apporté mes affaires, et elle était comme » Qui fais-tu? « , Et j’étais comme ‘Bindi Irwin’ et elle était comme [silence]. «Oh, la fille de Steve Irwin? Et elle était comme [silence]. «La fille du chasseur de crocodiles?! [silence] Et donc elle a répété ce que j’ai dit et nous avons continué. «

Après avoir fini dans les deux derniers et perdu la synchronisation labiale avec Coco Jumbo, Art a fondu en larmes alors qu’elle s’éloignait de la piste.

Dans le clip final, les producteurs essaient de faire voir à Art le côté positif de son expérience en disant à quel point elle doit être fière d’avoir même fait partie de la série, à laquelle Art revient: « Cela ne veut rien dire. Je ne vivrai jamais. ceci vers le bas « . C’était absolument emblématique et les fans vivaient pour la réaction émotionnelle sans faille d’Art. À tel point que c’est même devenu un mème.

Alors, est-ce que Art ressent toujours cela? Commentant sa sortie, elle a déclaré: « Au moins, nous en avons fait quelque chose. Nous avons fait de la limonade avec des citrons. Je pense que je ne pourrai pas la vivre, mais pour des raisons différentes de celles auxquelles je pensais. à l’époque. »

