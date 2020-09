Arrive le 15 septembre. Nissan Z Proto s’annonce en vidéo

Aujourd’hui encore dans l’une des voitures de sport japonaises les plus emblématiques, la Nissan 370Z s’apprête à faire connaître, dix ans après le lancement de la génération actuelle, son successeur, intitulé, pour l’instant, Nissan Z Proto. Quelque chose qui devrait arriver le 15 septembre, avec le dernier teaser à venir.

Anticipée par un teaser vidéo, la future Nissan 370Z pourrait adopter la désignation «Z Proto», bien que la désignation «Proto» puisse aussi signifier, comme dans le cas du prototype Skyline GT-R Proto 2001. Ce qui, s’il est confirmé, reléguera le développement du futur modèle à beaucoup plus tard.

Quant à la vidéo elle-même, elle montre, même sans en révéler grand-chose, la signature lumineuse LED révélée dans le teaser diffusé fin mai, ainsi que la silhouette. Avec Nissan ajoutant que le nouveau Z Proto “réveillera la puissance du Z”, “combinant 50 ans de passion et d’héritage, avec la technologie moderne”.

D’ailleurs, dans la vidéo, la marque japonaise rappelle les précédents exemplaires du modèle, tout en regardant vers l’avenir, à travers le logo désormais restauré. Ce dernier, qui s’inscrit dans un plan quadriennal, qui comprend également la mise à jour du logo de l’entreprise, et qui a reçu le nom de «Nissan Next: Form A to Z».

Inconnu, cependant, tous les détails techniques liés à la future Z restent, bien que les rumeurs indiquent que le futur modèle sera plus une évolution de l’actuel, qu’une voiture vraiment nouvelle.

Ces sources précisent également que le modèle pourrait venir annoncer une puissance d’environ 400 ch, voire plus dans ce que sera la version Nismo, résultat de l’adoption du même V6 3.0 Twin-Turbo, importé de l’Infiniti Q60 Red Sport 400 .

La Nissan 370Z actuelle, dans la version Nismo

Enfin, les rumeurs affirment également que le futur Z sera proposé, à la fois avec une boîte manuelle à six rapports et avec une transmission automatique à neuf rapports, tandis qu’à l’intérieur de l’habitacle, il devrait y avoir une amélioration de la qualité du matériaux, ainsi qu’une nette évolution de la technologie actuelle.

