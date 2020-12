Arrive au printemps. Hyundai Tucson lance le PHEV avec une autonomie de 50 km

Dans le cadre de l’offre nouvelle génération, Hyundai vient de dévoiler ce qui sera la première version hybride rechargeable (PHEV) de son SUV compact le plus abouti, le Tucson, qui, en plus d’une puissance de plus de 260 ch et d’un la transmission intégrale, annonce également une autonomie 100% électrique d’environ 50 km.

Le plug-in Hyundai Tucson devrait arriver sur les marchés européens au printemps prochain – c’est le nom que la version devrait adopter – utilise le même système de propulsion que le nouveau Sorento, mais de manière plus compacte.

Basé sur un 1.6 T-GDi essence avec turbocompresseur et système de distribution variable, délivrant 180 ch de puissance, ce système hybride rechargeable Hyundai dispose également d’un moteur électrique, assurant 91 ch supplémentaires. Ainsi, soit une puissance totale et combinée de 265 ch, à laquelle s’ajoute un couple maximal de 350 Nm.

Grâce à la présence d’une batterie au lithium polymère, d’une capacité de 13,8 kWh, en soutien du moteur électrique, le Hyundai Tucson PHEV est en mesure d’offrir une autonomie, en mode exclusivement électrique, d’environ 50 km, selon le nouveau cycle WLTP. Perdre, uniquement et en raison de la mise en place de la batterie sous le plancher du coffre à bagages, de la capacité de charge, qui diminue de 58 litres par rapport aux versions classiques, commençant à annoncer «seulement» 558 litres. Ou 1737 litres, avec les dossiers des sièges arrière rabattus.

Pour permettre le chargement de la batterie externe, Hyundai annonce une puissance de charge de 7,2 kW, sans toutefois annoncer, du moins pour l’instant, les temps nécessaires pour rétablir l’alimentation de la batterie.

En tant que transmission, le Hyundai Tucson PHEV annonce une boîte de vitesses automatique à double embrayage, quoique étonnamment, avec seulement six vitesses. Ensuite, il y a un système de traction intégrale HTRAC, en plus d’une calandre à lamelles actives, conçu pour réguler l’admission d’air, en fonction de la température du liquide de refroidissement, de la vitesse du véhicule et d’autres facteurs. Le tout dans le but de minimiser la résistance de l’air et d’améliorer l’économie de carburant.

A noter également un système de modes de conduite avec plusieurs options, dont un mode Terrain, conçu pour optimiser la puissance, le couple et la capacité de freinage, en fonction des conditions de la route.

En option, une suspension à réglage électronique, avec amortisseurs à réglage électronique, selon l’un des deux modes disponibles: Eco et Sport.

En conclusion, rappelez-vous simplement que la version hybride rechargeable du nouveau Hyundai Tucson devrait arriver en Europe au printemps prochain, sans avoir, du moins pour l’instant, de prix fixes.

