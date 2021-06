Arrête d’être ‘mulambenta’ et utilise ta séduction

Avez-vous déjà remarqué que ce jour où vous sortez plus « mulambenta », les cheveux attachés en un chignon négligent juste pour ramasser de la farine au supermarché, est le jour où ils vous regardent le plus ? Et combien de fois vous êtes-vous toute habillée pour le club, enfilé une chaussure qui vous a coupé les deux pieds en deux, une coiffure qui a mis deux heures à se faire et est revenue à zéro à zéro, ivre ou en train de recevoir un baiser bâclé de un type bizarre à la porte ? N’est-ce pas! Et peut-être que vous vous êtes « tellement » habillée précisément parce que vous ne vous sentiez pas en sécurité pour être vous-même ! Et qu’est-ce qu’il y a de mal à être toi-même ? Pourquoi penses-tu toujours qu’il y a quelque chose qui ne va vraiment pas chez toi ?

Et oui, comment faire pour qu’il t’aime ? Comment faire pour qu’il arrête de répéter la litanie qu’il est « un mec libre qui n’aime pas les engagements » et qu’il t’appelle à trois heures du matin, un peu étourdi, te demandant ce que tu fais et cherche du sexe rapide ? Pour vous, parler à un ami le lendemain en disant qu’il est cool, vous avez de l’aversion pour l’engagement mais au fond de vous pensez qu’un jour il changera et vous demandera de l’épouser. Ça ne va pas bien. Oublie.

Vous n’avez pas ce pouvoir. Prêt. J’ai parlé. Tu ne peux faire en sorte que personne au monde, dis-je, personne au monde, pas même ta mère, ne t’aime comme tu imaginais être aimé. Ni lui ni Jésus-Christ. Ce n’est pas votre responsabilité et rien, rien de ce que vous faites ne peut changer cela.

Je vois beaucoup de femmes désespérées de sauver leur relation. Et par « économiser », vous entendez retourner le paillasson de votre mari et changer ce qu’il pense que vous devriez changer. J’ai vu des hommes acheter Playboy et emmener leur femme chez des chirurgiens plasticiens parce qu’ils veulent le cul de leur femme (cuisses, seins, etc.) tout comme le magazine. Ou pire, frottez ces magazines sur leur visage pour les ramener à la musculation. Et est-ce de leur faute ? Non chérie, c’est la sienne. Elle qui se sacrifie comme un chien pour être la parfaite épouse inexpressive. Nous avons tous en nous un enfant gâté. Réveillez celui de votre mari et vivez l’enfer.

Bien sûr, cela n’arrive pas qu’aux femmes. Tout le monde a ses insécurités. Le problème est que nous continuons à penser que pour attirer et garder quelqu’un de gentil à nos côtés, nous devons être quelqu’un d’autre. Nous devons arrêter d’offrir les choses les plus cool que nous ayons. Nous l’avons laissé et en étions si irrités que nous avons fini, étonnamment, par nous en prendre à ceux que nous voulons garder. Nous nous sommes retrouvés avec cette vieille prophétie auto-réalisatrice, selon laquelle « un tel tombe amoureux d’un tel, d’un tel change pour plaire à un tel, mais au fond de qui tel et- tellement aimé était la première version. »

Et cela n’existe pas que dans les relations amoureuses, mais dans le travail, la famille… On pense que si on ne dit non, à personne, jamais, tout le monde nous aimera. Personne n’aime les gens sans opinion, sans personnalité. Celui que tout le monde trouvera cool est sévèrement attaqué, mais il a aussi tendance à avoir la meilleure vie. Donc, changer votre énergie (pas la taille de vos fesses) est ce qui compte dans l’équation.

Oui, je ne dis pas que n’importe qui peut vouloir avoir des caractéristiques différentes et se battre pour cela. Peut-être que vous voulez perdre du poids ou avoir une nouvelle paire de seins. Mais ne pensez pas que c’est ce qui va changer votre énergie. Celui-ci est gratuit, vous pouvez commencer dès maintenant, assis là, croyant davantage en vous et au pouvoir que vous portez en vous. Ce n’est pas de la technologie, c’est de la magie ! Croyez-le, croyez qu’il y a une intelligence en vous, quelque chose de plus grand que vous ne saviez même pas. Croyez en sa beauté et son pouvoir d’attirer ce que vous voulez. C’est une première étape importante pour vraiment faire bouger les choses dans votre vie!

La publication Arrêtez d’être ‘mulambenta’ et utilisez votre séduction est apparue pour la première fois dans 45secondes.fr.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂