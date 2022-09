Arrêt pour Stadia : Google ferme le service de cloud gaming en janvier

C’est ça! Google dit au revoir au marché du cloud gaming et débranche Stadia. Les utilisateurs peuvent encore accéder au service jusqu’au 18 janvier 2023. Les clients récupèrent également leur argent.

Ce qui a commencé comme un projet tourné vers l’avenir touche lentement mais sûrement à sa fin. Google fermera le service de cloud gaming Stadia le 18 novembre. Cela a maintenant été annoncé dans une entrée de blog officielle. Cependant, toute personne ayant acheté du matériel ou des jeux Stadia sur le Stadia Store du Google Store sera remboursée. Les remboursements doivent être effectués d’ici la mi-janvier. Les achats de jeux ne sont plus possibles dans la boutique Stadia.

Raison de la fin : « Manque d’encouragement »

Comme Phil Harrison, vice-président de Stadia, l’a écrit dans le billet de blog, le manque de support est la raison de la fin de Stadia – malgré la base technique solide. Les employés du projet devraient être logés dans d’autres services de l’entreprise. La technologie derrière Stadia pourrait jouer un rôle dans des domaines tels que YouTube, Google Play et les lunettes AR à l’avenir.

Google Stadia a été lancé en tant que projet innovant en 2019 et visait à révolutionner l’industrie du jeu. Au lieu d’une console ou d’un PC de jeu avec des disques et des téléchargements de jeux, les jeux peuvent être joués facilement via un serveur cloud. Douze jeux étaient disponibles pour la version 2019. L’année dernière, Google avait alors annoncé à la surprise générale qu’il ne développerait plus ses propres jeux avec effet immédiat.