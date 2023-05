Arnold Schwarzenegger dit qu’il a « fini » de jouer à Terminator

florence by mills Be A VIP Velvet Liquid Lipstick Go Off 3.8g

Un rouge à lèvres liquide au fini velouté.Vous méritez ce qu'il se fait de mieux; alors ajoutez le rouge à lèvres liquide velouté Be A VIP de florence by mills à votre prochaine sélection. Sa formule mousse légère et non asséchante (enrichie d’huile de cynorrhodon) contribue à adoucir et à revitaliser les lèvres en un seul passage; tandis que son fini mat velouté tient sur vos lèvres pour vous garantir une couleur durable. Choisissez votre teinte préférée ou collectionnezles toutes. Végan Non testé sur les animaux Sans silicone ni SLS ou SLES