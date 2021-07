Arnold Schwarzenegger a eu un gros problème avec le script Terminator 2 après l’avoir lu

Alors que Terminator 2 fêtait son 30e anniversaire, James Cameron a révélé que le script du film causait un peu de confusion avec la star Arnold Schwarzenegger en raison du fait que son personnage T-800 ne semblait pas tuer autant de personnes que prévu. À l’époque, tout film avec Arnie dans le rôle titre signifiait généralement un grand nombre de morts, principalement grâce à son personnage, donc l’idée qu’il ne fasse pas beaucoup de dévastation dans la suite de Cameron à Le Terminateur était quelque chose que le couple devait avoir un grand cœur à cœur – devant un certain nombre d’autres personnes au Festival de Cannes de tous les lieux.

Parler à La sonnerie, Cameron discutait d’un certain nombre de choses sur la réalisation du blockbuster de science-fiction Terminator 2 : Jour du Jugement quand il a dit à propos d’Arnie, « Je pouvais dire qu’il y avait quelque chose qui l’embêtait, non ? Nous étions copains à ce stade. Après Terminator, nous avons fait de la moto ensemble. Et il a dit : » Jim, j’ai un gros problème avec le script. ‘ J’ai dit : ‘Eh bien, qu’est-ce que c’est ?’ Et il a dit : ‘Je ne tue personne.’ J’ai dit : » Je sais, n’est-ce pas ? Ils ne verront jamais ça venir. Personne ne le devinera. Il a dit : » Je sais, mais une chose est la surprise. Une autre chose est que je ne tue personne et je suis le Terminator .’ Ça se passe sur une terrasse à Cannes et tout le monde regarde. Je me dis ‘Parlons-en.’ Je lui donne toutes les raisons pour lesquelles ça va fonctionner. Il a dit : ‘Je sais, mais tout le monde sait que je défonce la porte et tire sur tout le monde. C’est ce que je fais.' »

C’est à peu près un bon résumé de la façon dont les apparitions sur grand écran d’Arnie se déroulaient généralement à l’époque. Si vous regardez le nombre de corps qui s’entassent dans Le Terminateur, il est clair de comprendre pourquoi il a peut-être été un peu rebuté à l’idée de ne pas simplement abattre tout ce qui était en vue pendant une grande partie du film. Cela dit, la façon dont le film s’est avéré n’était pas exactement catastrophique pour avoir suivi la voie qu’il a empruntée.

Arnold Schwarzenegger déjà parlé du rôle en parlant à ComicBook.com en 2019, et en particulier à propos de sa célèbre ligne de la franchise. « J’ai appris très rapidement avec la ligne de retour. Nous n’avons jamais pensé que cela se répéterait un jour », a déclaré Schwarzenegger. « Personne n’a même réfléchi à deux fois à cette ligne. Tout d’un coup, quand le film sort, les gens viennent vers moi et me disent: » Pouvez-vous dire cette ligne? Je reviendrai. Oh mon Dieu, c’est tellement génial ligne.’ Donc, je ne sais pas, comme quand j’ai dit que je resterais dans les parages et que je mettrais le couteau dans la poitrine de quelqu’un… Ou comme, c’est une autre tumeur, ce n’est pas du tout une tumeur. C’est la façon dont je prononce les mots qui les rend lignes emblématiques parce que les gens s’amusent à le répéter avec cet accent. »

On ne peut nier qu’Arnie a toujours su utiliser les mots dans ses films, et bien que beaucoup puissent aimer répéter ses lignes « avec cet accent », le gendre Chris Pratt a récemment révélé qu’il ne ferait jamais une impression de son célèbre beaux-parents, car il ne pourrait plus s’asseoir en face de lui à l’avenir. Pour ce qui est de Terminateur 2, toujours considéré comme l’un des plus grands films et suites de science-fiction de tous les temps, prouve que James Cameron savait certainement ce qu’il faisait en allant contre le type habituel de Schwarzenegger.

Sujets : Terminator 2, Terminator