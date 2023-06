Arnold : première du documentaire Schwarzenegger sur Netflix

Netflix

La mini-série explore toutes les facettes de la star hollywoodienne.



©NetflixLa mini-série explore toutes les facettes de l’athlète, de l’acteur et de l’homme politique

Après le succès qu’il a remporté avec la série de science-fiction, Fubar, Arnold Schwarzenegger est prêt à revenir sur Netflixégalement avec une série, mais cette fois un documentaire qui l’a comme protagoniste et nous vous disons quand et à quelle heure est-il diffusé en streaming.

La série est divisée en trois parties et raconte le parcours de Arnold Schwarzenegger, de sa ville natale en Autriche pour atteindre les plus hauts échelons du rêve américain.

+ Quand, où et à quelle heure la série documentaire Arnold est-elle diffusée sur Netflix ?

La mini-série sera diffusée sur ce 7 juin 2023 sur Netflix et arrivera à 2h00 (CDT), c’est-à-dire : 01h00 du Mexique, du Nicaragua, du Costa Rica et du Salvador ; à 02h00 depuis la Colombie, le Pérou et l’Equateur ; 03 : AM du Venezuela, de la Bolivie et de Porto Rico ; 04h00 depuis l’Argentine, le Brésil et le Chili ; et à 09h00 depuis l’Espagne.

Combien de chapitres compte-t-il ? La série comporte trois chapitres. Tout au long des épisodes, vous pourrez voir des interviews d’amis, d’ennemis et de collègues de la star du sport, du cinéma et de la politique.

« Ils racontent tout dans une chronique à la hauteur de son image légendaire, de ses jours de bodybuilder à son succès à Hollywood, en passant par son mandat de gouverneur de Californie, et les hauts et les bas de sa vie de famille.« , fait remarquer Netflix.

