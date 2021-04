Armée des morts Prequel obtient le titre Armée des voleurs par Zack Snyder

le Armée des morts prequel est officiellement intitulé Armée de voleurs. Zack Snyder, co-scénariste, réalisateur et directeur de la photographie de Armée des morts, a annoncé le nom de la préquelle de son film zombie-heist lors d’une session de questions-réponses concernant la bande-annonce récemment publiée pour Armée des morts.

Army Of Thieves sera centré sur le personnage de Ludwig Dieter, interprété par l’acteur Matthias Schweighöfer, qui assumera également les fonctions de réalisateur de Zack Snyder pour la préquelle. Le film devrait explorer les premiers jours de l’épidémie de zombies de Las Vegas. Matthias Schweighöfer sera rejoint par Nathalie Emmanuel, Guz Khan et Stuart Martin en tant que nouveaux membres de la distribution, tandis que Zack Snyder produira avec sa femme Debroah Snyder.

Occupé ici à Los Angeles #AOTD. Pendant ce temps en Allemagne / Prague, la préquelle commence le tournage cette semaine! Nathalie Emmanuel, Stuart Martin, Matthias Schweighöfer, Guz Khan, Ruby O´Fee – et en plus: Jonathan Cohen, Noémi Nakai, Peter Simonischek pic.twitter.com/TchLUWoBd0 – Zack Snyder (@ZackSnyder) 17 octobre 2020

Armée de voleurs a terminé le tournage en décembre 2020 et est probablement aux derniers stades de la post-production. Quant au film original, la bande-annonce officielle de Army Of The Dead fait la une des journaux avec la promesse d’un thriller zombie unique. La distribution étonnante du film semble faire une impression durable, et l’idée d’avoir des zombies intelligents et logiques causant des ravages au lieu de cadavres sans vie se promenant pour déchirer les vivants donne des vibrations sérieuses d’une expérience captivante.

L’affiche teaser de Army Of The Dead comportait une légende disant: « Ils ne sont pas ce que vous pensez qu’ils sont ». Et le premier aperçu des zombies de Snyder donne les mêmes vibrations. Un nouveau type d’espèce de zombies, étant « plus intelligent et plus organisé », comme le disait la bande-annonce, au lieu des zombies fous runner que nous avons vus dans d’autres films associés au genre. Et quoi de mieux que d’ajouter encore plus de sensations fortes aux téléspectateurs en incluant un tigre zombie pour faire plus d’effusion de sang.

Notamment, les débuts de réalisateur de Zack Snyder étaient également un thriller de zombies, le 2004 Aube des morts, et maintenant, après plus d’une décennie, Snyder est en train de boucler la boucle, cette fois en ajoutant des éléments de drame, d’émotions et d’humour, qui étaient également visibles dans la bande-annonce.

Et il semble que Netflix soit prêt à avoir Snyder à bord avec eux pendant longtemps, car la plate-forme de streaming produira également une minisérie animée de style anime se concentrant sur les origines du personnage de Dave Bautista dans Armée des morts. La série, intitulée, Armée des morts: Vegas perdu, verront les membres de la distribution d’origine revenir pour exprimer leurs personnages, rejoints par de nouveaux acteurs, notamment Joe Manganiello, Vanessa Hudgens, Christian Slater et Harry Lennix. Alors que la préquelle Armée de voleurs sortira à une date inconnue cette année, Armée des morts devrait sortir sur Netflix le 21 mai.

