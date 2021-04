«  Armée des morts  » et pourquoi il a fallu 10 ans pour le faire

Le producteur du prochain film Zack Snyder, ‘Armée des morts’, Deborah Snyder a révélé pourquoi le film a mis 10 ans à être réalisé.

Initialement annoncé en 2007 avec Universal et Warner Bros. en charge, ‘Army of the Dead’ a retardé son développement de quelques années, jusqu’à ce que Netflix reprenne les droits de distribution en 2019. Le tournage a eu lieu en juillet de l’année dernière, et maintenant la bande de Snyder est prépare sa première.







‘Army of the Dead’ sera le premier film en dehors de la DCEU par Zack Snyder depuis ‘Sucker Punch’ en 2011, et le réalisateur a déjà de grands projets pour la franchise, une fois que Netflix a déjà prévu une préquelle intitulée « Army of Thieves », en plus d’une série animée en développement.

Maintenant, la société de production, Deborah Snyder a révélé les raisons du retard dans le développement du film: «Nous avons développé le scénario pour un autre réalisateur à cette époque, il y a environ 10 ans, puis, pour de nombreuses raisons, son coût était très élevé. , c’était un réalisateur nouveau venu et nous avons décidé de ne pas le faire ».

«Quand nous sommes revenus au projet, il y a environ un an et demi, il (Zack Snyder) a déclaré: « C’est quelque chose que je veux faire, mais je veux le faire avec mon propre script » … alors il a développé une version du script avec Shay Hatten, qui est un jeune scénariste, est incroyable et ils ont travaillé sur le scénario qui a abouti à ce qu’il est en ce moment. «







«Cela a été un long voyage, mais j’ai dit à Zack l’autre jour que je me sentais bien de le faire maintenant parce que j’ai l’impression que beaucoup de concepts sont plus pertinents maintenant et je pense que la popularité du genre zombie que nous avons eue avec «Walking Dead» Cela donne un petit plus et le mélanger avec le thème du film de braquage est génial », a ajouté Deborah Snyder.

En ce moment, « Army of the Dead » prépare sa première sur la plateforme Netflix le 21 mai 2021.