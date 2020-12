Armando Manzanero est mort: comment était sa relation avec Luis Miguel

Ce mardi 28 décembre, le chanteur et compositeur mexicain Armando Manzanero est décédé après avoir été infecté par le COVID-19. Alors que tout le pays pleure son absence et que des milliers de fans du monde entier le manquent déjà, en Divulgacher Nous nous souvenons de sa relation avec Luis Miguel.

Armando Manzanero a été le producteur artistique et le compositeur de plusieurs boléros que Luis Miguel a interprétés plus tard, pour réussir ensemble. Mais tout n’était pas rose dans leur relation, et même ces dernières années, ils ont été très combattus.

La relation entre Luis Miguel et Armando Manzanero a commencé à la fin des années 1980, lorsque la carrière du Roi Soleil stagnait et qu’il ne semblait plus avoir grand-chose à offrir. Cependant, lors de la création de l’alliance avec le compositeur de boléros, le résultat était étonnamment bon.

En 1991, ils présentent l’album Romance. Cette nouvelle version de Luismi l’a fait à nouveau triompher et gagner à nouveau le cœur du monde entier. Après les nouvelles chansons, Luis Miguel est devenu le premier latino-américain à remporter un disque d’or aux États-Unis pour un album en espagnol.







Des années plus tard, ils ont de nouveau travaillé ensemble sur un deuxième album intitulé Romances, qui a également été un succès. En 2001, alors qu’ils travaillaient sur l’album Mis Romances, les premiers désaccords entre les artistes ont commencé à se faire jour. Une partie de son histoire peut être vue dans la série Luis Miguel sur Netflix.

D’après ce que l’on savait, Manzanero n’était pas d’accord avec le style de vie et les attitudes de Luis Miguel, qui était devenu une star et promettait rarement d’aider les autres. Finalement, après plusieurs discussions, polémiques et quelques conflits juridiques du Sol de México, Manzanero a décidé de s’éloigner complètement de l’interprète.

Cependant, ces dernières années, le compositeur a voulu mettre des chiffons froids sur le sujet. « Luis Miguel et moi avons toujours eu une connexion. Je suis très reconnaissant pour toutes les chansons qu’il a enregistrées pour moi. Il est le meilleur de tous les interprètes et une icône de la chanson mexicaine. », a-t-il avoué dans une interview. Cependant, Luismi ne lui a jamais répondu.