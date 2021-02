Arkham Horror: Mother’s Embrace: date de sortie révélée

Nous avons déjà la date de sortie d’Arkham Horror: Mother’s Embrace, le rôle tactique au tour par tour basé sur les mythes de Cthulhu.

Au cas où vous ne vous en souviendriez pas, il y a quelques semaines, nous vous avons montré quelques minutes avec le gameplay de ce titre basé sur le travail de Lovecraft. A cette époque, nous ne connaissions pas le Arkham Horror: Mother’s Embrace date de sortie, mais l’étude nous l’a finalement révélé.

Les gars d’Asmodee Digital nous ont enfin révélé quand nous pouvons profiter de leur nouveau travail. Nous n’aurons pas non plus à attendre longtemps. Dans un mois seulement, plus précisément le 23 mars, nous pourrons en profiter sur notre PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam.

Dans le titre, nous nous trouvons en 1926. Dans un vieux et mystérieux manoir, l’étrange meurtre d’un professeur d’astronomie a eu lieu. Évidemment, les responsables de la résolution de cette mort seront nous.

Pour ce faire, nous devrons former une équipe de trois membres à choisir parmi les douze personnages disponibles. Chacun d’entre eux a ses propres caractéristiques et capacités, il sera donc important de choisir avec soin ceux qui correspondent le mieux à notre style.

Arkham Horror: Mother’s Embrace mêle exploration à la recherche d’indices, avec des combats tactiques au tour par tour dans le style de X-Com ou Gears Tactics entre autres. Bien qu’il soit livré avec une nouveauté intéressante par rapport à des jeux similaires, dans ce cas, le niveau de santé mentale de nos protagonistes.

Tout au long de l’aventure, nous assisterons à de multiples horreurs qui feront une brèche dans l’esprit des personnages. Cela signifie qu’à long terme, ils risquent de subir une possible chute dans la folie, ce qui affectera leur niveau de santé mentale et causera des traumatismes qui auront un impact sur le cours de l’histoire.

Quoi qu’il en soit, nous pouvons voir s’il est à la hauteur du meilleur du genre en seulement un mois.

