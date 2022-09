Argentine 1985 : dans quelles salles du pays sort le film

Cinéma

Argentine 1985 arrive en salles, l’un des films nationaux les plus attendus de l’année, mais sa sortie en salles sera limitée. Passez en revue la liste avec chacun d’eux!

© Studios AmazonArgentine 1985 : dans quelles salles du pays sort le film.

Argentine 1985 C’est la grande première nationale de la semaine et ces dernières semaines, elle a suscité une grande attente chez les spectateurs, non seulement en raison du thème sur lequel se concentre sa prémisse, mais aussi en raison de la reconnaissance qu’elle a reçue au Festival international du film de Venise, où il a remporté une mention spéciale et le prix de la Fédération internationale des critiques de cinéma, en plus de remporter le prix du public au Festival de San Sebastian avec une note qui a failli battre le record historique. La jeudi 29 septembre Il sortira en salles, mais seulement pour quelques privilégiés.

Ce nouveau film Santiago Mitre s’inspire de l’histoire vraie des procureurs Julio Strassera Oui Luis Moreno Ocampo, qui en 1985 étaient chargés d’enquêter et de poursuivre les membres de la dictature militaire la plus sanglante de l’histoire argentine. Sans se laisser décourager par l’influence militaire encore considérable dans la nouvelle et fragile démocratie, Strassera et Moreno Ocampo ont réuni une jeune équipe juridique de héros improbables pour faire partie des stratégies.

C’était fin août 2021 qu’Amazon Studios annonçait officiellement sa production, où le directeur des contenus originaux de la plateforme pour l’Amérique latine évoquait : « C’est excitant de faire partie d’un projet aussi ambitieux qui emmènera le public dans un voyage à travers un moment charnière de l’histoire argentine ». Là, ils ont également communiqué leur casting principal: Ricardo Darin (Julio Strassera), Pierre Lanzani (Luis Moreno-Ocampo), Claudio DaPassano (Carlos Somigliana), brian sichel (Fédérico Corrales), Norman Briski (russe) et Sergio Sánchez (Jorge Isaac Anaya).

Alors que le long métrage s’apprêtait à commencer à avoir un impact à Venise, ils ont annoncé que Sony Pictutres ne serait plus en charge de sa distribution, alors des doutes ont été soulevés sur la façon dont il pourrait être vu et des rumeurs ont mentionné qu’il irait en streaming et serait pas atteindre les cinémas. Cependant, le revendeur local Digicine signalé les salles dans lesquelles il sera disponible, après le refus des grandes chaînes avant les accords qu’il ne reste que trois semaines dans les salles pour ensuite atteindre Amazon Prime Vidéo. Où cela va t-il être?

+Dans quels cinémas du pays Argentine 1985 premières

