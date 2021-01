Arctic Monkeys, premier modèle d’album, parle de son expérience

Le protagoniste de la couverture du premier album de la Arctic Monkeys, Chris McClure a parlé de son expérience après 15e anniversaire du lancement de l’album.

McClure est devenu une icône quand il est apparu en train de fumer sur la couverture de «Tout ce que les gens disent que je suis, c’est ce que je ne suis pas».

15 ans. Quel record. J’ai rencontré des gens formidables depuis … littéralement en me faisant prendre en photo. Plaisir d’y être associé pic.twitter.com/sZ03vOwhvd – Chris McClure (@ chrismcclure86)

A travers leurs réseaux sociaux, McClure Il a commenté: «15 ans… quel record. J’ai rencontré des gens formidables depuis … littéralement après ma photo. Un plaisir d’y être associé. «







‘Quoi que Peple dise que je suis, c’est ce que je ne suis pas’, c’est l’un des albums les plus emblématiques des dernières décennies, sorti le 23 janvier du 2006 et en comptant sur quelques chansons classiques du indie rock comme, «Je parie que tu as l’air bien sur la piste de danse».