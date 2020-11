Arctic Monkeys lance le premier aperçu de son nouvel album live: «Live at The Royal Albert Hall» | 45S

Arctic Monkeys a été couronné sur ses propres mérites comme l’un des derniers bastions de la Roche aujourd’hui, et pas étonnant. Le groupe britannique formé au milieu des années 2000 compte 6 albums studio, 3 EP, 15 singles et un album enregistré en live: Arctic Monkeys vivent à l’Apollo, enregistré en 2008 et sorti au format DVD et LP.

Il y a quelques semaines, il a été annoncé qu’un « nouveau partenaire » serait ajouté à ce dernier album live. Les Singes ont informé leurs fans et le grand public du lancement d’un nouvel album enregistré en direct, ni plus ni moins que dans le légendaire théâtre de Londres Royal Albert Hall.

Ce matin, le groupe a sorti le premier single de cet album à venir. « 505 » a été la chanson choisie pour montrer un aperçu de ce que sera ce matériau. La chanson originale des débuts du groupe est maintenant interprétée de manière plutôt « élégante », laissant de côté le style « garajero »qui a caractérisé le groupe en 2007, lors de sa sortie initiale. Bref on peut entendre « 505« Dans une version plus attachée au style de ‘Tranquility Base Hotel & Casino‘, le dernier album du groupe.

‘Arctic Monkeys: en direct au Royal Albert Hall‘sera officiellement publié le 4 décembre. Il convient de noter que tous le produit de l’album sera reversé à la fondation War Child UK.

Vous pouvez pré-enregistrer l’album sur le site officiel du label Domino et écouter le premier single ci-dessous: