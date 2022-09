Arcane remporte l’Emmy du meilleur programme d’animation

C’est une autre victoire pour l’équipe derrière Netflix Ésotérique, et cette fois, un nouveau terrain a été ouvert. La série Netflix acclamée par la critique a remporté l’Emmy du meilleur programme d’animation lors de la cérémonie des arts créatifs. C’est la première fois qu’une série en streaming remporte le prix.

C’est un prix que Netflix a tenté d’obtenir lors des précédentes cérémonies Emmy, avec Grande Bouche et BoJack Cavalier parmi les titres précédemment nominés. Mais Ésotérique a pu battre la concurrence et finalement décrocher le prix du service de streaming, battant les autres nominés Rick et Morty, Les hamburgers de Bob, Les Simpsonset Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…?. Co-créateur de la série, Christian Linke, accepté le prix.

« Merci. C’est un gros problème pour nous car nous venons des jeux vidéo. C’était incroyable de voir le monde embrasser nos personnages et nos histoires donc merci à Netflix qui a cru en nous depuis le début, merci à Riot Games, qui a travaillé sur l’ensemble de l’IP… et à toutes les personnes qui ont été avec notre jeu et League de Legends au cours des 12 dernières années environ qui ont contribué à le rendre aussi grand qu’il l’est maintenant.

Arcane est basé sur la franchise League of Legends. Sortie en novembre 2021, la série raconte les origines de Jinx (Ella Purnell) et Vi (Hailee Steinfeld), qui sont des sœurs aux extrémités opposées d’un événement politique en devenir. Nous assistons au chaos qui se déroule dans le monde d’Arcane à travers leurs yeux alors que les attaques et les événements débordent. Grâce à une animation à couper le souffle de Fortiche Productions, la série a été un succès retentissant parmi les fans établis du jeu ainsi que parmi les nouveaux venus qui n’avaient jamais joué auparavant.

Arcane continue de briser les murs

Netflix

Un facteur majeur qui a été salué pour Ésotérique était l’écriture. Alors que le récit principal portait sur les sœurs Vi et Jinx, le public a également découvert les histoires derrière des personnages tels que le seigneur du crime Silco (Jason Spisak) et les membres du Conseil de Piltover. Le co-créateur Alex Yee a parlé avec Deadline des joies d’utiliser le spectacle comme une opportunité d’explorer différents éléments environnementaux et d’histoire du jeu qui, autrement, auraient été laissés intacts dans le jeu.





Nous avons tous les deux travaillé dans l’entreprise pendant un certain temps avant de nous lancer dans cette aventure. Pour ma part, j’ai passé beaucoup de temps à travailler sur la construction mondiale des différents champions qui ont été ajoutés au jeu. Il y a toujours tellement d’histoires que nous rêvions de pouvoir raconter depuis si longtemps, mais en raison de la nature du jeu, nous avons toujours eu l’impression qu’il restait tant à explorer. Une grande partie de cette émission avait enfin l’occasion de les faire sortir de la scène du jeu et de les plonger dans leur vie personnelle et de voir ce qui les faisait vibrer. Nous savions ce qui faisait d’eux des champions ou ce qui faisait d’eux des héros, et c’était enfin notre chance de voir ce qui ferait d’eux des humains.

Dès sa sortie, Ésotérique est devenue la série la mieux notée de Netflix dans la semaine suivant sa première. Riot Games et Netflix ont annoncé une deuxième saison pour Ésotérique peu de temps après, promettant plus de ce que le public aime. Aucune nouvelle n’a encore été publiée si la deuxième saison commencera là où la première saison s’est arrêtée, ou sera une toute nouvelle histoire avec l’un des autres champions de League of Legends.