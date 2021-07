Arcadegeddon est un nouveau jeu de tir multijoueur d’Illfonic, disponible maintenant sur PS5 en accès anticipé

Arcadegeddon. Ce nom est un peu une bouchée, n’est-ce pas? Eh bien, heureusement, il n’est pas si difficile d’expliquer de quoi il s’agit : il s’agit d’un jeu de tir multijoueur coloré d’Illfonic, l’équipe derrière Predator : Hunting Grounds et Friday the 13th : The Game. Cela semble être quelque chose de très différent, cependant, avec une bonne quantité de choses au-delà de la surface.

Inspiré par « [The] Muppets, Gorillaz et punk rock des années 90 », Arcadegeddon se déroule dans une salle d’arcade sur le point de fermer. Que ce soit en solo ou en coopération à quatre, vous sauverez l’establishment en luttant contre le virus d’une société maléfique et contre d’autres joueurs. Il y a un mélange de PvP et PvE ici, mais ce n’est pas tout. En plus de votre course et de vos tirs habituels, vous participerez également à des mini-jeux, releverez divers défis et explorerez des biomes en constante évolution. Cela semble assez furieux.

Si vous avez du mal à comprendre ce méli-mélo, vous n’avez pas à attendre pour tenter le coup. Le jeu est disponible dès maintenant sur PlayStation 5 en accès anticipé. Pour 15,99 € / 19,99 €, vous pouvez vous lancer dans le jeu bien avant son lancement « correct » en 2022, et le tester. Le développeur Illfonic prévoit de nombreuses mises à jour en attendant, ce sera donc quelque chose à vérifier de temps en temps au fur et à mesure de son évolution.

Vous pouvez en savoir plus sur le jeu via le blog PlayStation. Nous sommes certes intrigués, mais que pensez-vous d’Arcadegeddon ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.