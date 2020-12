Arbitre de rugby à la retraite et être gay dans le sport

L’arbitre de rugby Nigel Owens a parlé à PinkNews de sa carrière et de son travail caritatif après sa retraite de l’arbitrage international. (Stu Forster / Getty)

Lorsque l’arbitre de rugby Nigel Owens est devenu gay en 2007, il a déclaré que c’était «un grand tabou» d’être LGBT + dans son travail.

Owens, qui a récemment annoncé qu’il se retirait de l’arbitrage des matches internationaux, a admis qu’il avait peur de sortir publiquement parce qu’il ne voulait pas compromettre sa carrière.

Au cours des 13 années qui se sont écoulées depuis sa sortie publique, les choses ont radicalement changé dans le sport. Le joueur de rugby gallois Gareth Thomas est ensuite devenu gay, et d’autres joueurs ont également parlé de leur identité.

« Vous n’êtes pas obligé de cacher qui vous êtes au rugby, » dit Owens RoseActualités. «Je l’ai prouvé.»

Alors qu’il annonce sa retraite, Owens réfléchit à son incroyable carrière en tant qu’arbitre – et raconte RoseActualités quelle est la prochaine pour lui.

Vous avez récemment annoncé que vous alliez vous retirer de l’arbitrage des matches internationaux. Qu’est-ce qui a motivé cette décision?

Plusieurs éléments m’ont aidé à prendre cette décision. Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point il s’agit d’un engagement – pas seulement physiquement et mentalement, et l’entraînement et tout le reste – mais aussi les voyages, l’engagement d’être loin de chez soi et de ses proches… Évidemment, je suis vieillir aussi, il devient donc de plus en plus difficile d’obtenir le niveau de forme physique requis au plus haut niveau, et bien que je sois toujours suffisamment en forme et que mes performances soient encore assez bonnes pour le faire – il arrive un moment où vous devez passez. Du point de vue de World Rugby, ils ont également joué un rôle dans cette décision, car ils doivent faire appel à la prochaine génération d’arbitres.

J’ai toujours voulu m’assurer que je sortais au bon moment, que je ne continuerais pas et que les performances commençaient à chuter, et les gens parlent de vous d’une manière négative plutôt que positive. J’étais toujours capable de performer et toujours au top de mon jeu. Je continue d’arbitrer la compétition PRO14 et le Pays de Galles au niveau national, mais sur la scène internationale, c’était le bon moment pour y aller quand les gens veulent encore plus et attendent plus de vous.

Avez-vous rencontré beaucoup d’homophobie après être devenu gay?

Je n’ai pas été honnête. Je peux compter d’une part sur la quantité de commentaires négatifs que j’aurais entendus, et il y aurait probablement eu des commentaires que je n’aurais pas entendus. Mais à l’occasion étrange – à l’occasion très, très étrange où des commentaires homophobes m’ont crié dessus de la part des spectateurs – cela a été entendu par d’autres personnes et cela a été rapporté aux organes compétents et ils ont réussi à faire face à la situation. Ils s’en sont occupés et les personnes impliquées ont été interdites d’accès au stade pendant quelques années et ont dû payer une amende également.

Dans l’ensemble, le rugby est certainement un sport inclusif et diversifié, et il y a une place pour tout le monde dans le jeu. C’est certainement ce que j’ai trouvé, et c’est dû à l’éthique du respect qui caractérise le rugby.

Avez-vous des conseils pour les personnes LGBT + qui débutent dans le rugby ou dans le monde du sport, ou des conseils pour les athlètes qui envisagent de sortir publiquement?

Vous n’avez pas à cacher qui vous êtes au rugby. J’ai prouvé que – [so have] Gareth Thomas, Sam Stanley – Craig Maxwell-Keys arbitre également dans le poste de Premier ministre anglais. Le rugby nous a permis d’être qui nous sommes, donc personne ne pourrait dire que le rugby est un sport homophobe. Vous ne devriez pas avoir peur d’être vous-même dans le sport parce que vous pouvez l’être, cela ne fait aucun doute.

Il y a une minorité de personnes de tous les horizons – et il y a une minorité de personnes dans le rugby – qui n’aimeront personne à cause de sa sexualité, de la couleur de sa peau, quelle qu’en soit la raison. Et c’est la société, malheureusement. Mais vous ne devriez jamais avoir peur d’être qui vous êtes au rugby parce que vous pouvez être qui vous êtes.

Une grande partie du rugby est la camaraderie – c’est le tirage aux jambes, alors ne vous prenez pas trop au sérieux aussi… Il y a des choses qui sont totalement inacceptables – bien sûr qu’il y en a – vous devriez vous lever et les appeler, nous tous devrait – mais aussi, avoir un sourire sur votre visage et être capable de prendre une blague. Si vous pouvez faire la blague avec une autre personne, assurez-vous de pouvoir la prendre vous-même. Je pense que ce qui nuit beaucoup à l’égalité et à la diversité dans la société, dans le sport et sur le lieu de travail aujourd’hui, c’est que trop de gens cherchent une raison d’être offensés alors qu’il n’y a rien à offenser.

Les choses ont-elles changé pour les personnes LGBT + dans le sport et est-il devenu plus accessible?

C’est certainement le cas, les choses sont différentes aujourd’hui de ce qu’elles étaient il y a 30 ans. C’est une différence énorme et massive. Ce que vous avez aujourd’hui, c’est une acceptation, une tolérance dans la société – des gens qui respectent des gens qui peuvent être différents de qui ils sont, et c’est la même chose dans le sport. Il y a encore beaucoup de travail à faire, bien sûr, et la société est certainement un endroit beaucoup plus tolérant. Ce n’est pas une question de tolérance, c’est l’acceptation qui est vraiment la clé.

La société est très différente aujourd’hui, avec les médias sociaux et tous les énormes avantages qui l’entourent… Les médias sociaux ont une énorme positivité autour d’eux, mais ils donnent aussi une plate-forme à une certaine négativité et à des gens vraiment horribles et méchants aussi. Ce que vous avez aujourd’hui, qui est très différent d’il y a des années, c’est que la minorité de personnes qui n’aiment pas quelqu’un pour une raison quelconque a une plate-forme sur les médias sociaux pour exprimer cette haine, et pour moi, c’est le plus triste à ce sujet.

L’essentiel à l’avenir est que nous devons tous accepter de comprendre que l’égalité signifie l’égalité. Vous ne devriez pas être mieux traité, vous ne devriez pas être traité plus mal. Vous ne devriez pas cocher des cases. L’égalité signifie l’égalité et je pense que c’est extrêmement important. Nous voulons une société qui soit juste pour tout le monde… Ce que vous voulez, c’est avoir un bon endroit pour que les gens soient eux-mêmes et ne jamais oublier de plaisanter et de rire aussi.

Le politiquement correct est allé à l’extrême. J’entends des gens maintenant, une minorité de gens, qui ne sont pas satisfaits de la chanson «Fairytale of New York» à cause du mot «fagot» qu’elle contient. Maintenant, «pédé» dans cette chanson est utilisé dans le contexte de ce qu’il a été écrit à l’époque, cela a été expliqué, donc personne ne devrait s’offusquer du contexte de ce mot dans la chanson maintenant. Si c’est le cas, vous cherchez une raison d’être offensé, et cela me fait perdre le soutien des autres.

Vous avez mentionné récemment que vous et votre partenaire envisagiez de fonder une famille. Que signifierait pour vous fonder une famille?

Ouais, c’est certainement quelque chose dont nous discutons. C’est quelque chose auquel j’ai pensé plus ces dernières années en vieillissant un peu – ce n’est pas quelque chose auquel j’ai beaucoup pensé quand j’étais plus jeune. J’ai toujours été très jaloux des gens qui menaient une vie très «normale», pour ainsi dire, quelle que soit la normalité ou perçue. C’est quelque chose que je serais très fier d’avoir et très excité d’avoir. C’est un processus continu et nous devons nous asseoir et discuter plus en détail si nous suivons la voie de la maternité de substitution ou celle de l’adoption. Je crois que nous pouvons tous les deux offrir à un enfant ou à deux un foyer très aimant, et que ce soit par la maternité de substitution ou l’adoption reste à voir.

Pouvez-vous nous parler de votre travail avec Street Paws, l’organisation caritative mise en place pour soutenir les sans-abri avec leurs animaux de compagnie?

Je ne savais vraiment rien de Street Paws et du travail qu’ils font jusqu’à ce que cela soit porté à mon attention et on m’a demandé si je serais prêt à les soutenir en tant qu’ambassadrice dans leur campagne pour nourrir les chiens sans abri cette saison de Noël. Il est extrêmement important pour moi de pouvoir contribuer à sensibiliser le public au travail formidable et vital qu’ils accomplissent. Personne n’a pensé à s’occuper des chiens sans abri, qui sont une partie extrêmement importante de la vie des sans-abri dans la rue, c’est donc quelque chose qui me passionne beaucoup. Je suis très heureux d’aider à sensibiliser le public à ce sujet et à convaincre davantage de personnes de soutenir Street Paws.

Ce dont je n’étais pas au courant, c’est que seulement un refuge sur 10 autorise les chiens à y entrer, donc beaucoup de personnes qui auraient pu dormir dans le refuge décideront de dormir dans la rue parce qu’elles ne veulent pas partir. leur chien dans la rue seul. Nous espérons que c’est quelque chose sur lequel nous pouvons sensibiliser le public et nous espérons pouvoir obtenir davantage de refuges pour accueillir les chiens, ce qui est vital.