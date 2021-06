Aquaman contre. Adam noir ? Jason Momoa est sûr qu’il fera un film avec The Rock

Jason Momoa veut faire un film avec The Rock, et il dit que ça va arriver. le Aquaman star et Dwayne Johnson ont tous deux des liens étroits avec Hawaï, et c’est ainsi qu’ils se sont rencontrés pour la première fois il y a environ deux décennies. Maintenant, alors qu’ils sont tous les deux au sommet de la liste A d’Hollywood, Momoa explique qu’ils souhaitent depuis longtemps faire un film ensemble, il s’agit simplement de trouver le bon timing.

Lors d’une récente apparition sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon, Jason Momoa discuté de son amitié avec Dwayne Johnson. L’acteur a révélé qu’ils étaient intéressés à travailler ensemble mais, malheureusement, ils sont tous les deux très occupés ces jours-ci. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Je l’ai rencontré, mon Dieu, il y a presque 20 ans. Nous étions à Hawaï et nous nous sommes rencontrés. Nous avions un ami proche, rencontré grâce à cela. Nous avons essayé de nous réunir et de faire un film ensemble. C’est juste qu’il est bien plus occupé que Je le suis, et je suis assez occupé en ce moment, donc un de ces jours. »

Il se trouve que The Rock est également sur le point de faire partie de l’univers DC. Il tourne actuellement le très attendu Adam noir film. De plus, il est prêt à exprimer Krypto the Superdog dans l’animation DC League of Super-Pets. Lorsque l’animateur a poussé Jason Momoa en insistant sur le fait qu’ils devaient faire un film ensemble, l’acteur lui a assuré que cela arriverait un jour. Il a également plaisanté sur le fait de pouvoir appeler le lutteur devenu acteur à sa discrétion.

« Nous le ferons, et c’est vraiment cool maintenant parce qu’il est en quelque sorte dans ma poche donc je peux l’appeler et lui dire: » Yo, Adam noir.' »

En effet, ces deux hommes sont incroyablement occupés. À part Adam noir, Dwayne Johnson a Disney’s Croisière dans la jungle et Netflix Avis rouge sort cette année. Il a aussi son émission de télévision Jeune Rocher diffusé sur NBC, qui a déjà été renouvelé pour la saison 2. Et la possibilité d’une éventuelle candidature à la présidence n’est toujours pas exclue. Jason Momoa, quant à lui, a son émission Apple TV + Voir de retour pour la saison 2, et il a déjà été renouvelé pour la saison 3. Il a aussi Dune sortir plus tard cette année, et il se prépare à filmer Aquaman 2, officiellement intitulé Aquaman et le royaume perdu.

En ce qui concerne ce sur quoi les deux pourraient finalement collaborer, la réponse peut être juste devant nous. Les deux acteurs jouent actuellement des personnages de DC. Il n’y a aucune raison pour qu’Aquaman et Black Adam ne puissent pas se rencontrer à un moment donné. Bien que cela semble être la voie évidente, les deux pourraient facilement s’associer pour tout autre chose. Un film copain/flic peut-être ? Ou peut-être que Jason Momoa pourrait entrer dans l’action dans Hobbs & Shaw 2? Quoi qu’il en soit, Momoa semble déterminé à y arriver. Vous pouvez consulter le clip complet de l’interview sur la chaîne YouTube The Tonight Show.

Sujets : Aquaman, Black Adam