Aujourd’hui ça fait mal. Demain ne fait plus mal. Vous devez comprendre que ce qui vous faisait du bien cessera de vous faire du mal. Attends, calme-toi. Le monde ne finira pas et vous ne mourrez pas pour lui. Aussi longs que soient les jours, aussi longues que soient les heures interminables, le temps passe.

Savez-vous pourquoi tout cela vous arrive? Parce que tu es pour de vrai. En vous, il y a place pour les sentiments et aussi espace pour les souvenirs. Vous vous permettez de vivre et, à partir de ce choix, il est courant que des frustrations ou des déceptions se produisent.

Oui, c’est dur. Mais rappelez-vous, ce n’était pas le premier, ni le dernier. Les nuits blanches se produiront plus souvent, vous perdant également la tête. Ces chansons qui vous font pleurer, un jour passeront inaperçues dans votre playlist et ces nouveaux refrains vous feront chanter et crier comme si vous étiez la personne la plus heureuse du monde. Vous recommencerez. Oui, vous le ferez! Aujourd’hui, cela semble impossible, mais quand il se rendra compte, il fera déjà des projets futurs pas si loin.

Comprenez que recommencer fait partie de l’instinct humain depuis ses débuts. Et ce ne sera pas différent avec vous. Arrêtez de vous inquiéter des célébrations passées, de ce jour où vous vous sentiez comme la personne la plus accomplie au monde. Les jours sont arrivés et beaucoup d’entre eux sont pleins de surprises! Tout ira bien.

Commencez à voir au-delà. En ces mauvais jours, évitez de vous regarder dans le miroir et de vous sentir victimisé. Préférez aller à la fenêtre et respirer de l’air frais.

Tout cela passera et vous ne le remarquerez même pas. Chaque aube se concentre sur votre paix et préserve-la. Et encore une fois, n’oubliez pas: cela n’arrive que parce que vous êtes pour de vrai.

Le poste Après une nuit noire, le soleil brille à nouveau est apparu dans 45secondes.fr.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂