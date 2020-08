Après l’hybride plug-in, nous avons testé le Ford Kuga 100%… octane. Bon choix?

Présent dans l’un des segments les plus compétitifs du marché, dans sa troisième génération le Ford Kuga propose plus d’arguments que jamais, avec une gamme complète de moteurs allant des moteurs à essence pure et diesel aux variantes hybride doux et hybrides brancher.

Maintenant, après avoir déjà testé la variante hybride brancher du nouveau Kuga, le moment est venu de découvrir les arguments de la variante de l’autre côté du spectre, propulsée exclusivement par octane, équipée du 1.5 EcoBoost de 150 ch.

Suffit-il que le Kuga soit simplement une combustion ou une assistance électrique est-elle vraiment nécessaire? Il est temps de découvrir vos arguments.

Discret par nature …

Avec le rôle de SUV au look plus aventureux et robuste livré au tout nouveau Bronco Sport (dont l’arrivée en Europe n’est pas encore confirmée), le Ford Kuga adopte un style beaucoup plus urbain et proche de la voiture typique.

Ainsi, le Kuga apparaît avec un look très proche de celui des autres propositions de la marque nord-américaine, adoptant le traditionnel «calandre Ford» alors qu’à l’arrière les similitudes avec le fourgon de la gamme Focus sont évidentes.

Le résultat final est un modèle au look sobre et quelque chose de discret – moins SUV que son prédécesseur – quelque chose à saluer dans un segment où de nombreuses propositions «utilisent et abusent» des applications plastiques pour transmettre une idée d’évasion à laquelle, en la plupart du temps, ils sont incapables de faire un suivi.

… Et spacieux aussi

Comme tout SUV de ce segment, le public cible de ce Ford Kuga est les familles et après quelques jours aux commandes du SUV Ford, j’apporte de bonnes nouvelles.

Plus large que son prédécesseur et avec un tunnel de transmission bas et discret auquel s’ajoute une banquette arrière coulissante bienvenue, il semble y avoir beaucoup de place à l’intérieur du nouveau Ford Kuga.

Ainsi, facilement quatre adultes voyagent confortablement à bord du Kuga et tout cela sans sacrifier les bagages à transporter. Un point en faveur de la Ford Kuga purement à combustion est que le coffre grandit (et beaucoup) par rapport à la version hybride brancher, offrant entre 475 et 645 litres, contre 411 litres de la variante qui consomme également des électrons.

© Thom V. Esveld / Raison automobile Le coffre à bagages offre entre 475 et 645 litres.

En ce qui concerne les matériaux, le Kuga présente un mélange de toucher plus doux et agréable sur la moitié supérieure du tableau de bord et des portes, et dur sur toute la moitié inférieure où les yeux et les mains arrivent moins souvent. Malgré cela, il est un peu loin du standard fixé par des modèles comme le Mazda CX-5 ou la Peugeot 3008.

L’assemblage et l’ergonomie ne méritent pas de réparations, le second bénéficiant du fait que l’intérieur du Kuga a un design conventionnel, identique à la Focus qui favorise la facilité d’utilisation (même s’il s’avère qu’il n’est pas le plus original) .

Un SUV peut aussi être dynamique

À contre-courant d’une image déjà brandée chez Ford, le Kuga surprend (ou peut-être pas) dans le chapitre dynamique. Ne vous méprenez pas, il est vrai que les prédicats de confort, de prévisibilité et de sécurité sont tous là, mais il y a un autre aspect du Kuga qui en fait l’un des plus intéressants à conduire du segment.

© Thom V. Esveld / Raison automobile Ford reste fidèle aux commandes physiques et l’ergonomie l’emporte sur cette décision.

Avec la même plate-forme et la même suspension que la Focus, la Kuga apparaît comme une sorte de variante plus haute du segment Ford C, conservant les mêmes qualités dynamiques.

La suspension contrôle bien le roulement de la carrosserie, la direction est précise, (très) directe et a une bonne sentiment – J’ose dire que le Hyundai Tucson est l’un des meilleurs du segment – et tout cela rend le Ford Kuga encore… amusant à conduire.

© Thom V. Esveld / Raison automobile Le volant a une bonne prise en main et les commandes permettent de naviguer facilement et intuitivement dans l’ordinateur de bord complet (l’ergonomie est de retour à la hausse, avec très peu de touches double fonction).

C’est vrai, le SUV Ford prouve que tous les SUV ne doivent pas être «inertes» ou ennuyeux dans le chapitre dynamique et apporte au segment toutes les qualités si souvent vantées dans les modèles de la marque ovale bleue.

Au milieu de tout cela, le «maillon le plus faible» est même les pneus les plus profilés et axés sur le confort (mesurant 215/65 R17) qui finissent par révéler leurs limites plus tôt. Pourtant, lorsque cela se produit, Kuga maintient la prévisibilité et la progression des réactions, prouvant que le châssis est vraiment sain et abouti.

Déjà à l’écart des courbes, le Ford Kuga se révèle confortable et, surtout, stable, se présentant comme un bon compagnon de voyage également «blâmé» sur le bon niveau de raffinement qui le caractérise.

Un VUS à essence a-t-il du sens?

Vous souvenez-vous avoir parlé du personnage stradiste de ce Kuga? Eh bien, dans cette version particulière, seul le moteur semble un peu en décalage avec cette image.

Progressif et intéressant à utiliser, je ne peux rien pointer du 1.5 EcoBoost de 150 ch en termes de performances et de performances. Ça sonne bien quand on “tire” dessus, pousse le Kuga volontiers et permet des fonctionnalités très acceptables (surtout quand on considère que c’est un SUV déjà “gros”).

En plus de tout cela, nous avons une boîte manuelle de six relations qui, faute d’un meilleur mot, est tout simplement «délicieuse» à utiliser. Avec une course courte et une sensation métallique, même la poignée à levier nous invite aux changements de vitesse, se présentant comme l’une des meilleures du segment (si soudainement seule la Mazda CX-5 est équivalente).

© Thom V. Esveld / Raison automobile En plus d’avoir une sensation agréable, la boîte de vitesses est bien décalée, réalisant un bon équilibre entre la nécessité d’obtenir une bonne consommation et de bonnes performances.

Le problème avec tout cela est que le 1.5 EcoBoost consomme… de l’essence et pour cette raison, même lorsque l’on se laisse exciter par toute la composante dynamique du Ford Kuga, la consommation dépasse les 8 l / 100 km, une valeur peu attractive pour un modèle familial.

Il est vrai qu’avec le calme, des moyennes de 5,5 à 6 l / 100 km sont atteintes et sur les routes interurbaines elles sont proches des valeurs annoncées par Ford (dans le 7 l / 100 km), mais je pense toujours que, à moins que quelques kilomètres ne soient parcourus, un SUV familial de ce segment a plus de sens avec un moteur diesel ou à l’aide d’électrons.

Est-ce la bonne voiture pour moi?

Capable d’un rapport confort / comportement remarquable, le Ford Kuga se présente comme le bon choix pour ceux qui recherchent un SUV, mais qui ne veulent pas renoncer au plaisir de conduire.

© Thom V. Esveld / Raison automobile

En plus des arguments dynamiques, le Kuga ajoute également des fonctionnalités rationnelles comme un très bon espace de vie et une offre d’équipement déjà assez intéressante, surtout quand on considère que cette version Titanium n’est pas une version top.

A noter également pour le prix. Pour environ 32 000 euros, Ford propose un SUV spacieux, confortable, dynamique et raisonnablement bien équipé. Un prix qui ne diffère pas des autres propositions similaires en potentiel, mais … d’un segment en dessous, c’est-à-dire avec moins d’espace.

Cela dit, équipé du 1.5 EcoBoost de 150 ch, le Ford Kuga pourrait bien être la voiture idéale pour une famille qui a besoin d’espace, mais qui ne parcourt pas beaucoup de kilomètres et ne veut pas renoncer à de bons services.

S’il s’agit d’une famille de “roadrunners”, la meilleure option est peut-être d’opter pour la version Diesel, hybride doux (actuellement uniquement associé au 2.0 hp EcoBlue 2.0) ou hybride brancher (9 000 euros de plus), tous plus «portefeuilles» pour aller à la station-service.

