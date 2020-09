Après les voitures, l’électricité. Tesla peut désormais commercialiser de l’énergie en Europe

Tesla vient d’ouvrir un autre front de confrontation, dans la lutte contre les constructeurs européens, pour le leadership de la mobilité électrique, après avoir acquis une licence d’alimentation électrique, pour les marchés d’Europe occidentale.

La nouvelle est avancée par Automotive News Europe, ajoutant qu’avec l’entrée de la marque nord-américaine également dans le secteur de l’approvisionnement énergétique, cela pourrait permettre à Tesla de baisser considérablement le prix des voitures, à un moment où des rivaux comme les marques du Le groupe Volkswagen ou Mercedes-Benz commencent à proposer de plus en plus de modèles électriques.

Dans le même temps, ajoute la publication, Tesla pourra également procéder, seul ou en partenariat, à l’acquisition d’installations et de services déjà implantés, notamment en Allemagne. Pays qui est non seulement le plus grand marché européen de l’électricité, mais également le principal producteur automobile.

L’entrée de la marque automobile nord-américaine sur le marché européen de l’approvisionnement énergétique devrait également conduire à une concurrence accrue entre les leaders du marché de l’énergie du Vieux Continent, à un moment où ils investissent également dans les services de mobilité électrique, mais qui subissent également la pression des coûts de fermeture d’usines produisant de l’énergie à partir de combustibles fossiles et nucléaires.

L’importance de l’approvisionnement et de la gestion de l’énergie

N’oubliez pas qu’en plus des voitures électriques, Tesla vend déjà des panneaux solaires, ainsi que des systèmes de stockage d’énergie Powerwall, pour les maisons. Bien qu’avec l’achat de cette licence, il semble être intéressé par la vente d’énergie directement au consommateur final, tout en utilisant des systèmes de stockage à domicile pour fournir des services au réseau.

En fait, en juin dernier, la société d’Elon Musk est devenue membre de la bourse d’énergie EPEX Spot, basée à Paris, une plate-forme utilisée pour échanger une grande partie de l’électricité entre les pays d’Europe occidentale.

À peine un mois plus tard, Tesla a décidé de procéder à une enquête auprès de ses clients allemands, leur demandant non seulement leur intérêt éventuel pour les services énergétiques, mais également s’ils seraient prêts à céder à la marque la responsabilité de déterminer quand le leurs voitures doivent être chargées.

Si tel est le cas, la marque américaine pourrait commander des expéditions à des heures et à des tarifs moins chers, en dehors des heures de pointe, rappellent des sources entendues par Automotive News Europe.

Dans le même temps, Tesla pourrait également utiliser l’énergie stockée par ses clients pour équilibrer la puissance sur le réseau, à un moment où cela est une préoccupation de plus en plus pressante, compte tenu de la dépendance de l’Allemagne aux sources d’énergie renouvelables. .

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂