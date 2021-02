Après les pailles en papier arrive la bouteille en papier: Coca-Cola mettra sa bouteille biodégradable à l’épreuve en 2021

Abandonner le plastique à usage unique n’est pas une tâche facile. Au cours des dernières années, différentes réglementations à travers le monde ont commencé à restreindre ou à interdire directement son utilisation. L’Union européenne ou le plan chinois en est un exemple. Donc, après l’avènement des pailles en plastique, la prochaine étape semble être fin des bouteilles en plastique. Coca-Cola expérimentera avec un papier à partir de cet été.





Comme annoncé par l’entreprise, ils ont un prototype de bouteille biodégradable qui sortira dans les prochains mois. Grâce à la vente limitée d’une boisson hongroise locale, ils espèrent voir la viabilité d’utiliser une bouteille en papier pour vendre leurs boissons.

Le plan pour mettre fin à la bouteille en plastique

Vendre boissons dans des récipients en papier C’est en fait quelque chose de commun, on peut le voir dans les jus ou le lait dans une tétra-brique. Cependant, les boissons gazeuses nécessitent un traitement plus particulier, d’où l’effort de réalisation de cette « bouteille en papier » de Coca-Cola.

La nouvelle bouteille en papier Coca-Cola en fait il n’est ni entièrement papier ni entièrement Coca-Cola. Développée en collaboration avec The Paper Bottle Company, cette bouteille est fabriquée à partir de matériaux facilement recyclables comme le papier. Si cela est entièrement vrai et faisable, cela sera connu après le test du prototype en Hongrie, où ils vendront quelques milliers d’unités avec la boisson AdeZ.

La bouteille a un matériau biodégradable similaire au carton qui agit comme un emballage pour garder les liquides à l’intérieur et les protéger de l’extérieur. Pour éviter l’usure des fluides, il est recouvert d’un plastique recyclable qui est le même qui est également utilisé sur le bouchon de la bouteille.

Coca Cola souligne qu’il s’agit d’un test pilote. En fonction de la façon dont la bouteille réagit au monde réel et de la façon dont elle est reçue par les consommateurs, ils adapteront l’idée en cours de route. Autrement dit, ce n’est pas la bouteille finale que nous verrons dans toutes les boissons Coca-Cola, il n’est même pas clair si c’est la solution pour mettre fin aux bouteilles en plastique.

Quoi qu’il en soit, étant donné que Coca-Cola est l’un des plus grands distributeurs au monde, il est certainement intéressant de franchir cette étape. Le plastique est l’un des plus gros problèmes de notre écosystème, à tel point qu’il « pleut même du plastique ». D’autres solutions pour y mettre fin sont également apparues dans la logistique et il y a ceux qui cherchent à le recycler directement beaucoup plus rapidement grâce à l’utilisation d’enzymes.

Via | BBC

Plus d’informations | Coca Cola