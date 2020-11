Après le Royaume-Uni. Le Québec met fin aux moteurs à combustion en 2035

Après l’annonce officielle du Royaume-Uni, la province de Québec, au Canada, a également annoncé officiellement la fin des ventes de voitures à essence et diesel dans la région, à partir de 2035.

Deuxième plus grande province du Canada en termes de population, le Québec suit donc ce qui semble être une tendance croissante, pour l’instant, dans certaines régions et certains pays du globe, y compris l’État américain voisin de Californie. Dont les responsables ont déjà pris la décision d’interdire les ventes de véhicules neufs à essence à partir de 2035.

De plus, même au Canada, le Québec n’est pas la seule province à entreprendre ce type de mesure plus radicale, puisque la région de la Colombie-Britannique se prépare également à aller de l’avant avec l’interdiction de la vente et de la location de voitures et de camions à moteur combustion jusqu’en 2040.

Dans le cas du Québec, le gouvernement régional suit cette annonce avec le lancement d’un plan d’action, d’un montant de 5,1 milliards de dollars (près de 3,3 milliards d’euros), visant à réduire les gaz à effet de serre. 37,5% dans la province d’ici 2030, par rapport aux chiffres de 1990.

Parallèlement à cette mesure, le gouvernement provincial entend renouveler le soutien accordé à l’achat et à la location de véhicules électriques (VE), ainsi qu’à la création de bornes de recharge publiques.

Rappelons qu’en ce moment, l’exécutif participe à hauteur de 6100 dollars (près de 4000 euros) à l’achat ou à la location opérationnelle d’un nouveau VE, et que le gouvernement provincial s’est également engagé à électrifier sa flotte les voitures particulières, les rendant 100% électriques d’ici 2030. La même année que 25% des gros pick-up devront être également électriques.

Selon ., le premier ministre canadien s’est lui-même engagé à prendre des mesures globales visant à lutter contre les changements climatiques dans le pays, à savoir, rendre plus accessible l’achat de véhicules non polluants.

