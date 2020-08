Après l’avertissement de Corona: Trump qualifie l’expert en virus de “pathétique”

Selon l’expert américain de la santé Anthony Fauci, la rage de Trump sur Twitter frappe désormais l’expert en virus Deborah Birx. Elle fait également partie du personnel consultatif de la Maison Blanche. Le médecin a averti que les zones rurales des États-Unis sont également très exposées au virus corona. Trump le reconnaît avec une insulte.

Le président américain Donald Trump a maintenant ouvertement attaqué la coordinatrice de l’équipe de crise du coronavirus de la Maison Blanche, Deborah Birx. Il a décrit l’expert en virus sur Twitter comme “misérable” après avoir averti d’une nouvelle propagation du virus corona. Le président a accusé le médecin d’être conduit par la chef de l’opposition Nancy Pelosi à témoigner.

Le leader démocrate de la Chambre avait exprimé des doutes sur l’indépendance de Birx au cours du week-end: Trump répand de fausses informations sur le virus et Birx a été nommé par le président, a déclaré Pelosi. “C’est pourquoi je n’ai aucune confiance, non.”

Trump a ensuite tweeté que Pelosi avait dit “des choses terribles” à propos de Birx parce qu’elle était “trop ​​positive quant au très bon travail que nous faisons”. «Pour contrer Nancy, Deborah a pris l’appât et nous a attaqués. Pauvre!

Birx surtout plus réservé que Fauci

Birx est généralement plus prudent en public que son collègue du groupe de travail Anthony Fauci, qui provoque régulièrement des remous avec des avertissements non vernis sur la poursuite de la propagation du virus corona. Dimanche, cependant, Birx a parlé sur CNN d’une “nouvelle phase” de la pandémie aux Etats-Unis. Les régions rurales sont désormais tout aussi menacées par le virus que les grandes villes.

Le virus s’est propagé “extraordinairement largement”, a déclaré Birx. “A tous ceux qui vivent dans une zone rurale: vous n’êtes pas à l’abri ou à l’abri de ce virus.”

Trump accuse à plusieurs reprises les médias et les experts de dépeindre la crise corona pire qu’elle ne l’est en réalité afin de lui nuire politiquement. Les critiques, pour leur part, accusent le président de réduire l’ampleur de la crise.

Les États-Unis sont de loin le pays qui compte le plus grand nombre d’infections confirmées et de décès par corona. Depuis le début de la pandémie, plus de 4,6 millions de personnes ont contracté le virus corona dans le pays, selon le “New York Times”, et environ 155 300 personnes sont mortes des conséquences de l’infection.

Trump fait pression pour un assouplissement rapide des restrictions corona depuis des mois. Il veut relancer l’économie avant l’élection présidentielle du 3 novembre.

Le chef de la banque centrale de Minneapolis, Neel Kashkari, a toutefois averti ce week-end qu’un assouplissement trop rapide nuirait à terme à l’économie. La pandémie doit être maîtrisée pour revenir à la normale, sinon il y aura de plus en plus d’épidémies avec de graves conséquences économiques, a déclaré Kashkari à CBS. «Si nous avions un verrouillage dur pendant un mois ou six semaines, nous pourrions réduire le nombre de cas à tel point que nous pourrions le contrôler grâce au suivi et aux tests des contacts», a déclaré Kashkari.