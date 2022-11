Après La Fin de l’amour : quels autres projets a Lali Esposito ?

célébrités

Lali Espósito vient de sortir The End of Love sur Prime Video, mais ici nous allons vous dire ce qui l’attend bientôt.

© GettyAprès La Fin de l’amour : quels autres projets a Lali Esposito ?

La fin de l’amour est l’une des dernières sorties en Amérique latine au sein du service de streaming Amazon Prime Video et a déjà généré un grand impact ces derniers jours, non seulement à cause de son intrigue mais aussi parce qu’il met en vedette Lali Esposito. L’artiste argentine est actuellement l’une des plus demandées de la région et nous savons déjà ce qu’elle fera après la première de sa récente production.

Dans cette émission sortie sur les plateformes le 4 novembre, l’actrice incarne Tamara, une audacieuse philosophe de la pop culture. Après avoir affronté de manière inattendue sa propre éducation juive orthodoxe à Buenos Aires, la jeune femme quitte son petit ami pour se rebeller contre le concept traditionnel de romance, tout comme elle s’était auparavant rebellée contre sa vie religieuse.

+Quels sont les prochains projets de Lali Esposito

Avant l’adaptation de l’histoire écrite par Tamara Tenenbaum, Lali faisait partie du programme La voix argentine dans le jury et pour le moment on ne sait pas s’il y aura une autre édition. En attendant, l’une de ses prochaines étapes sera de se consacrer pleinement à sa carrière musicale, où ni plus ni moins qu’un nouvel album l’attend, malgré ses complications d’emploi du temps dues à son rôle d’actrice.

C’est ainsi qu’il l’avait anticipé via son compte Instagram officiel fin 2021 : « Je travaille juste sur de nouvelles musiques, en prenant mon temps. Mon temps est très limité, vraiment, je trouve les opportunités d’aller en studio et d’avancer ». Ce serait son nouvel album après Libra, sorti en 2020. En revanche, il y a des rumeurs selon lesquelles certaines des chansons seraient une collaboration avec son amie, China Suárez.

D’autre part, Lali joue aux côtés de Verónica Sánchez et Yany Prado dans la série espagnole Ciel rougequi a été renouvelée pour une troisième saison à Netflix, mais jusqu’à présent, les détails de la production sont inconnus. Tout ce que l’on sait, c’est que ce sera le dernier épisode de la série, avec Coral, Wendy et Gina six mois après la bataille finale, réalisant maintenant que la seule façon de se débarrasser de leur passé est de s’en prendre à Roméo.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂