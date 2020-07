Après la blessure de Mbappé, Internet recrée la “ malédiction ” de Madden dans la FIFA

Mercurochrome Tulles Brûlures et Blessures Superficielles 4 Tulles

Description : Mercurochrome tulles brûlures et blessures superficielles est indiqué dans le traitement des brûlures ménagères du premier et du second degré, ainsi que pour les blessures superficielles. Il soulage rapidement la douleur, favorise la cicatrisation grâce à l'association de particules